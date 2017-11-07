Учасники підсумкового форуму R-500 впевнені, що реформація не має закінчуватися в рік Реформації

Більше двох тисяч делегатів від усіх протестантських церков зібралися на урочистий форум під назвою «Реформація: уроки історії та завдання на майбутнє». Форум проходив 3-4 листопада в Києві, в Національному палаці «Україна».

Захід присвячений підведенню підсумків Року Реформації, відзначення якого ухвалив Президент України Петро Порошенко Указом №357/2016 «Про відзначення в Україні 500-річчя реформації» від 26 серпня 2017 року.

Як повідомила РІСУ Оксана Соловйова, учасники форуму намагалися оцінити вплив Реформації на Європу, на протестантські країни та Україну зокрема, підвести підсумки щодо програм та проектів, які розповідали Українському суспільству про Реформацію. Представники та спікери протестантських церков протягом двох днів обговорювали поетапно питання реформації особистості, церкви та суспільства. Спікери, які розкривали ці три етапи реформування, виступали з доповідями як на пленарних засіданнях, так і в окремих секціях. Окрасою заходу став симфонічний оркестр, який виконував відомі християнські пісні.

Ведучим форуму став координатор Всеукраїнського оргкомітету з відзначення 500-річчя Реформації в Україні Павло Унгурян. Гостями та спікерами заходу на урочистому підсумковому засіданні стали секретар РНБО Олександр Турчинов, віце-президент парламентської Асамблеї Рад Європи Валерій Гілецький, міністр освіти та науки України Лілія Гриневич, міністр молоді та спорту Ігор Жданов. Також виступали з промовами та привітаннями Хвей Мак, шериф округу Болдуін, штат Алабама та Юрій Аланов, голова євроазіатської федерації.

На першому пленарному засіданні говорили про реформацію особистості. Спікери наголошували, що будь-які глобальні реформи не можуть початися без цієї реформації, змін світогляду та способу мислення. Задля особистого реформування необхідно вивчати Біблію, особисто регулярно спілкуватися з Богом в молитві, постійно прагнути розвиватися культурно та інтелектуально. Ще спікери звертали увагу на те, що людина не має розділяти церковне та не церковне, вона має бути цілісною особистістю.

На секції про Реформацію церковного лідерство говорили про те, яким має бути пастор, яким він має бути лідером у своїй громаді, щоб вона реформувалася, що він має пережити реформацію особистості. Спікер старший пресвітер Хмельницької області союзу ХВЕ Ростислав Мурах наголошував на тому, що необхідно звернути особливу увагу на дітей, бо за статистичними даними майже 64% членів церкви прийшли в церкву у віці до 12 років. Також звернути увагу на методи роботи з молоддю, користуватися для спілкування з нею ІТ-технологіями. Але найголовнішим в Реформації церкви і її лідерів залишається верховенство Божого Слова.

Старший пастор Ірпінської біблійної церкви ЄХБ Микола Романюк звернув увагу на три кризи лідерства, які спричинили Реформацію, але які до сих пір залишаються актуальними. Це жадібність до влади, тобто пастор має вміти довіряти частину служіння іншим людям, вміти служити, не боятися визнавати свою провину. Іншою проблемою спікер назвав богословську та загальнокультурну неосвідченість служителя, коли він не знає досконало Слово Боже та трактати щодо історії церкви, її розвиток. І останньою кризою лідерства залишається аморальність.

Ці секції детально розглядали, що церква може вплинути на реформацію суспільства і що має змінитися в ній самій, щоб вона могла виконувати свою роль. Наголошувалося на тому, що церкви мають бути єдиними, вищим авторитетом має бути Біблія і церква має звернути увагу на індивідуальний євангелизм. Задля служінню суспільству вони мають створювати моделі служіння, які задовольнятимуть потреби суспільства. Церква має йти на контакт з людьми, а не чекати, коли люди прийдуть в церкву.

На урочистому підсумковому засіданні представляли відеоматеріали, в яких показували реальні дії та спроби церков розповісти про Реформацію суспільству. Це різноманітні соціальні акції, дитячі програми, Різдвяні концерти, Дні Подяки, які проходили в різних містах України та розпочалися 17 вересня в Києві та зібрав більше 200 тисяч гостей і транслювався в двадцяти шести країнах світу. Автопробіг R-500, який об’єднав у служінні молодь. Також представники протестантських церков проводили конференції, круглі столи на яких обговорювали надбання Європейської Реформації, вивчали історію Реформації в Україні і які реформи мають її змінити.

Секретар РНБО Олександр Турчинов виступив з темою «Реформація суспільства». Для прикладу спікер взяв історію про таланти, яка записана в Біблії в Матвія 25 розділі. Як висновок він сказав, що людина, яка вважає себе послідовником Христа має бути сильною особистістю. Людина повинна відкинути страх заради розвитку. Спікер наголосив, що Біблія «Лякливих ставить на рівні з вбивцями, бо вони страхом вбивають свої душі, які мають змінювати світ». Замість страху треба займатися наполегливою працею та дослідженнями Слова Божого.

Гостями стали також міністр освіти та науки Лілія Гриневич та міністр молоді та спорту Ігор Жданов. Вони наголосили, що церква має вагомий вклад в виховання молоді. Завдяки їй відбувається переоцінка цінностей. Міністр освіти впевнена, що цей вклад відбувається завдяки тому, що церкви відкривають християнські школи та виші. Вона розповіла, що тепер бакалаври богослов’я отримують офіційний документ про вищу освіту, чого раніше не було.

Грамотами та пам’ятними сувенірами в кінці форму нагородили осіб, які внесли вагомий вклад в організації заходів R-500, а також авторів книг про реформацію Романа Шеремета, Ольгу Романенка та їх команди, Вікторію Любащенко.

Учасники форуму отримали для розгляду «Резолюцію Протестантських Євангельських Церков з нагоди святкування 500-річчя Реформації», ціллю якої є об’єднати протестантські церкви для служіння суспільству.

Протягом всього урочистого форуму наголошувалося на тому, що реформація не має закінчуватися в цей Рік Реформації, а що це тільки початок реформ в Україні.