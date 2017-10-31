Апостольська столиця анонсувала марки про Реформацію і борця з протестантизмом

Спеціальну поштову марку з нагоди 500-ліття Реформації анонсували у Ватикані. Також Апостольська столиця випускає марку з нагоди 450-ліття св. Франциска Салезького — святого, який опонував поширенню протестантизму.

Обидві марки з’являться в обігу до 23 листопада 2017 р. у рамках філателістично-нумізматичної програми Святого престолу, повідомляє кореспондент РІСУ Володимир Мороз. Вони внесені до щойно згаданої програми під номерами 6 і 16.

На марці з нагоди 500-річчя Реформації зображений Розіп’ятий Христос, а обабіч — Мартін Лютер і Філіп Меланхтон, котрі стоять на колінах. Першого бачимо зі Святим Письмом у руках — джерелом його вчення, а другого — із Авгсбурзьким визнанням віри. За ними — «золотий і позачасовий краєвид міста Віттенберг». Також на марці вміщений напис «500-ліття протестантської реформи 1517–2017». Її вказана ціна становить 1 євро.

Також, згідно з інформацією, яку надають католицькі новинні служби, Святий престол випускає марку номіналом 2,55 євро, присвячену 450-річчю з дня народження о. Франциска Салезького — палкого опонента протестантизму, зокрема кальвінізму.

«Святий Франциск Салезький, доктор Церкви, є одним з отців сучасної духовності і важливою фігурою 1600-х рр. у Європі. Він повернув багатьох вірних, відділених від Католицької Церкви, промовляючи про любов Божу», — йдеться в описі цієї марки, наданому Святим Престолом.

До слова, й інші країни Європи випустили філателістичні матеріали до R500. Так, марку із зображенням Мартіна Лютера номіналом 0,39 євро випустила Литва. Подібні тематичні марки побачили світ у Латвії (номіналом 0,85 євро) — із портретами Мартіна Лютера та місцевого протестантського діяча Андреаса Андреаса Кнопкенса; Словенії (номінал 1,15 євро) — із зображенням органу; Угорщині (номіналами 290 і 445 форинтів) — із зображеннями протестантського діяча Ґаспара Каролі та Реформатського колегіуму у Дебрецені. Придбати ці та інші марки можна через Інтернет.