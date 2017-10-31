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Апостольська столиця анонсувала марки про Реформацію і борця з протестантизмом
1 листопада 2017, 15:24 | Світ протестантизму | | 2 | | Код для блогу | |
Спеціальну поштову марку з нагоди 500-ліття Реформації анонсували у Ватикані. Також Апостольська столиця випускає марку з нагоди 450-ліття св. Франциска Салезького — святого, який опонував поширенню протестантизму.
Обидві марки з’являться в обігу до 23 листопада 2017 р. у рамках філателістично-нумізматичної програми Святого престолу, повідомляє кореспондент РІСУ Володимир Мороз. Вони внесені до щойно згаданої програми під номерами 6 і 16.
На марці з нагоди 500-річчя Реформації зображений Розіп’ятий Христос, а обабіч — Мартін Лютер і Філіп Меланхтон, котрі стоять на колінах. Першого бачимо зі Святим Письмом у руках — джерелом його вчення, а другого — із Авгсбурзьким визнанням віри. За ними — «золотий і позачасовий краєвид міста Віттенберг». Також на марці вміщений напис «500-ліття протестантської реформи 1517–2017». Її вказана ціна становить 1 євро.
Також, згідно з інформацією, яку надають католицькі новинні служби, Святий престол випускає марку номіналом 2,55 євро, присвячену 450-річчю з дня народження о. Франциска Салезького — палкого опонента протестантизму, зокрема кальвінізму.
«Святий Франциск Салезький, доктор Церкви, є одним з отців сучасної духовності і важливою фігурою 1600-х рр. у Європі. Він повернув багатьох вірних, відділених від Католицької Церкви, промовляючи про любов Божу», — йдеться в описі цієї марки, наданому Святим Престолом.
До слова, й інші країни Європи випустили філателістичні матеріали до R500. Так, марку із зображенням Мартіна Лютера номіналом 0,39 євро випустила Литва. Подібні тематичні марки побачили світ у Латвії (номіналом 0,85 євро) — із портретами Мартіна Лютера та місцевого протестантського діяча Андреаса Андреаса Кнопкенса; Словенії (номінал 1,15 євро) — із зображенням органу; Угорщині (номіналами 290 і 445 форинтів) — із зображеннями протестантського діяча Ґаспара Каролі та Реформатського колегіуму у Дебрецені. Придбати ці та інші марки можна через Інтернет.
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- 1 листопада 2017, 18:51| Коментувати коментар
Нагадує приказку "І Богові свічка, і чортові недопалок".
- 1 листопада 2017, 19:42| Коментувати коментар
Серед сучасних протестантів, мабуть, найбільш активними, послідовними і войовничо-непримиренними "викривачами" і "борцями" з усіма - можливими і неможливими - "неправдами", "єресями" і "збоченнями" Католицької Церкви є адвентисти 7-го дня. А в той же час у віровченні самих цих адвентистів неодмінне почитання й дотримання старозавітньої суботи підноситься на такий рівень, який, по суті й змісту, навіть ПЕРЕВИЩУЄ і ЗАТУЛЯЄ у них поклоніння Господу Ісусу Христу! Крім того, наскільки мені відомо, то, за їхньою теологією, перенесення й відправа церковного богослужіння - замість суботи - в неділю вважається... одним із СМЕРТЕЛЬНИХ гріхів (!) До чого я тут веду? Часом деякі християни ОДНІЄЇ традиції (конфесії) - у своєму нестримному бажанні будь-що "викривати" (дійсні чи тільки удавані) "гріхи" і "відступи від Божої правди" своїх братів ІНШИХ християнських течій і деномінацій - дуже чітко і ясно бачать ЗАСКАЛКУ у їхньому оці. Ту, яка, звісно, їм ніяк не дає змоги спокійно на цим світі жити і вірно служити Богові і людям... Але водночас всуціль не добачають КОЛОДУ у власному оці!!! І яка, природно, їм жодним чином і ніяк не муляє і не заважає... Мабуть, якраз і саме таким - по-своєму подібним до цих сучасних антипапістів-адвентистів - "палким опонентом протестантизму, зокрема, кальвінізму" свого часу був і цей католицький святий - д-р Церкви о. Франциск Салезький...
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- 1 листопада 2017, 19:42
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Боже, яке, по суті, МРАКОБІССЯ - хоч і дещо модернізовано-секулярне! |
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Вони не відмежовуються, вони просто показують, кому вони насправді підпорядковуються. |
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