До 500-річчя Реформації богослови проведуть в Києві симпозіум і конференцію

Євангельська реформатська семінарія України та її партнери анонсували з 31 жовтня по 2 листопада в центрі Києва два заходи, присвячені 500-річчю Реформації, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Іnvictory.

«Чим насправді була Реформація? Чому вона сталася? Якими були її основні ідеї і, чому так драматично змінило життя такої великої кількості людей і стількох націй? Як виглядала Реформація в Україні? І яке відношення Реформація має, якщо має, до нас сьогодні?», - такі питання будуть розглядатися на наступних заходах.

31 жовтня в НПУ ім. Драгоманова буде проводитися симпозіум «День реформації», де основними спікерами будуть богослов Дональд Ферберн (США), історичний богослов Йос Коллейн і видавець і теолог Ярослав В'язовський (Мінськ). Теми будуть включати питання: «Чому Реформація сталася на Заході (але не сході)?», На заході буде вперше представлена ​​нова книга «Богослов'я Реформації», також буде можливість почути гімн і псалом часів Реформації. Всі учасники отримають безкоштовну копію семінарського богословського журналу «Реформатський погляд». Участь у симпозіумі безкоштовно при обов'язковій реєстрації.

Друга конференція «Відкриття скарбів Реформації» пройде 1-2 листопада в будинку Євангелія (вул. Щекавицька 2/8). Вона спрямована на широку аудиторію з дев'ятьма лекціями семи спікерів. Серед спікерів будуть присутні Дональд Ферберн, Андрій Мурзін і Йос Коллейн. Лекціі будуть розкривати теми: «Реформація в Україні», «Виправдання Тільки Вірою» і «Ким був Жан Кальвін насправді?».