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Молоді християни провели в Луцьку форум «Час професіоналів»
18 жовтня 2017, 14:46 | Світ протестантизму | 0 | | Код для блогу | |
14 жовтня в Луцьку в церкві «Нове життя» відбувся Міжнародний форум «Час професіоналів» за участю 500 молодих протестантів з України, Росії і Білорусі.
Християни різних професій зібралися для того, щоб відкрити для себе богослов'я праці з метою принесення позитивних змін в життя постхристиянського суспільства, — розповіли РІСУ у прес-службі "Школи без стін".
Форум став майданчиком для створення християнської стратегії трансформації суспільства, оцінки сьогоднішньої ситуації, адекватної реакції на нові виклики і відкриття можливостей, вироблення плану спільних кроків у подальшій мобілізації громадянської активності християн.
Сучасних молодих християн цікавлять такі питання: Що означає бути християнином на робочому місці? Як поєднати ділові відносини і християнські цінності? Як християни можуть впливати на суспільство через свою професію?
Захід організований з ініціативи міжнародної християнської організації Mission Eurasia, руху «Місія в професії», Української баптистської теологічної семінарії, а також при партнерстві Волинського обласного об'єднання церков ЄХБ, Асоціації «Еммануїл», молодіжної ініціативи «Живий Рух» і місіонерської організації Connect International. Спеціальними гостями заходу стали: Джон Бернбаум, президент фонду ВЕАМ, Ельза Принс-Брокгаузен, президент благодійного фонду Prince Foundation і Рена Брокгаузен, викладач Haggai International Leadership Institute.
Програма Міжнародного форуму «Час професіоналів» складалася з трьох частин: «Основи», «Перспективи» та «Рух».
В «Основах», яка була першою частиною форуму, делегати разом зі спікерами міжнародного рівня, обговорювали богословське підґрунтя, на якому будується покликання християнина в професійному світі. Крім Рена Брокгаузена (Haggai International Leadership Institute), в першій частині також взяли участь: Михайло Черенков (Mission Eurasia Field Ministries), Олексій Мельничук (Connect International), громадський діяч Юлія Солоха та інші. Модерував першу частину ректор УБТС Ярослав Пиж.
У другій частині форуму, під назвою «Перспективи», були розкриті можливості впливу християн-професіоналів в різних сферах суспільства. У цій частині взяли участь такі спікери, як Павло Сільковський, член команди реформ в міністерстві охорони здоров'я; Павло Унгурян, народний депутат України; Джон Бернбаум, президент фонду «Бізнес і освіта як місія»; Ярослав Троць, старший пресвітер Волинського обласного об'єднання ВСЦ ЄХБ та Галина Кучер, керівник проектів допомоги на Сході України від Асоціації «Еммануїл».
Про існуючий досвід інтеграції християнських цінностей і моделей взаємодії професіоналів-християн, делегати Форуму дізналися під час третьої частини, яка була присвячена темі «Рух». У цій частині взяли участь лідери християнських громадських ініціатив і християни викладачі світських університетів. Серед них Павло Токарчук, який представляє молодіжне об'єднання «Живий Рух»; викладач Ольга Романенко; лікар Руслана Харковенко; пастор Павло Миронюк. Родзинкою третьої частини, був виступ філантропа і президента благодійного фонду Prince Foundation Ельзи Принс-Брокгаузен.
Під час Форуму організації, які дотримуються стратегії місії християн в професії, могли поділитися своїми напрацюваннями. «Наше завдання — разом з існуючими церквами формувати місіонерів в професійному світі, які здатні принести зміни в суспільство і привести своїх колег до Христа і церкви», — говорить Денис Гореньков, директор форуму «Час професіоналів».
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