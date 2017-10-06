В Парламентській асамблеї Ради Європи відзначили 500-річчя Реформації

11 жовтня делегація Ради Євангельських протестантських церков України прибула з робочим візитом до Страсбурга, де цього тижня під час сесії ПАРЄ відбулася низка заходів, присвячених 500-річному ювілею Реформації.

Насичена програма дня розпочалась молитовним сніданком, на якому читали Слово Боже керівники різних протестантських конфесій України, представники європейських релігійних організацій, а також парламентарі різних країн світу.

В центральному холі Асамблеї було відкрито експозицію, присвячену ювілею Реформації, яку організували парламентські делегації кількох держав.

Відкриваючи виставку, голова найбільшої політичної групи ПАРЄ- Європейської народної партії (Християнські демократи) Аксель Фішер зазначив, що Європа значною мірою завдячує своїм успіхом саме феномену історії Реформації.

Народний депутат, керівник Центрального оргкомітету R500 Павло Унгурян став організатором ще одного важливого заходу в стінах ПАРЄ. А саме, круглого столу за участю політиків, вчених, керівників Церков, експертів з більш ніж 20-ти європейських країн під назвою «Вплив Реформації на культурне, соціальне і політичне життя Європи». В роботі круглого столу взяли участь також представники католицької та православної гілок християнства.

Під кінець вечора в приміщенні Європейської Парламентської Асоціації пройшла стратегічна дискусія на тему «Збереження та просування принципів Реформації на Європейському континенті», де блискучу аналітичну доповідь представив керівник Центру ім.Роберта Шумана філософ та письменник Джеффрі Фонтейн.

Підводячи підсумки стратегічної зустрічі, Павло Унгурян зазначив, що принципи Реформації, які свого часу змінили хід історії, сьогодні потрібні як Україні, так і цілому світу: «500 років тому Реформація якісно змінила політичне, економічне, соціальне, культурне і духовне життя багатьох цивілізованих країн. Україна також повинна скористатися цим досвідом, аби стати успішною та процвітаючою державою Східної Европи».