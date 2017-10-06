П'ятсот років Реформації відзначать в Одесі святковим концертом

31 жовтня в 18.00 в Одеському Національному театрі опери та балету відбудеться урочистий концерт, присвячений ювілейній даті - 500-річчю Реформації. Про це інформує Odessa Daily.

Як відзначають організатори святкування - БФ «Добрий самарянин», підготовка до дати вже йде повним ходом. «Ми готуємося до святкового концерту в Оперному театрі, працюємо над сценарієм.

На даний момент вже зняли кілька історичних короткометражних роликів на Одеській кіностудії, дякуємо за підтримку Музею кіно », - підкреслив віце-президент БФ« Добрий самарянин» Денис Сердиченко.

Масштабне святкування унікального проекту буде складатися з декількох театралізованих блоків. У програмі - виступи акторів і не тільки, музикантів, більше 200 хористів ... Також під час театралізованого шоу глядачі поринуть в історію протестантизму і побачать, як проходив розвиток Реформації в Україні і в світі в цілому.

«Для нас це дуже важлива подія. Ми об'єднуємося все разом, щоб показати, що в Одесі є досить великі протестантські громади, які працюють на благо нашого міста, нашої країни», - зазначив єпископ Міжнародного Християнського Центру« Пробудження» Петро Сердиченко.

За словами організаторів, початком Реформації прийнято вважати конкретну подію - Мартін Лютер, доктор богослов'я Виттенбергского університету (Німеччина) 31 октября1517 р прибив до дверей церкви свій рукопис - "95 тез", в якій виступав проти зловживань католицької Церкви. Він запропонував ідею нової релігії, що відрізняється від католицизму простотою, а також виникла необхідність змінити інтелектуальне оточення в Європі під час епохи Відродження.

2017 рік Президент оголосив Роком Реформації. На честь ювілею реформаторської Церкви за рішенням президента України, приєдналася до святкування і вся країна.