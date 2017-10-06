- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
П'ятсот років Реформації відзначать в Одесі святковим концертом
9 жовтня 2017, 10:10 | Світ протестантизму | 0 | | Код для блогу | |
31 жовтня в 18.00 в Одеському Національному театрі опери та балету відбудеться урочистий концерт, присвячений ювілейній даті - 500-річчю Реформації. Про це інформує Odessa Daily.
Як відзначають організатори святкування - БФ «Добрий самарянин», підготовка до дати вже йде повним ходом. «Ми готуємося до святкового концерту в Оперному театрі, працюємо над сценарієм.
На даний момент вже зняли кілька історичних короткометражних роликів на Одеській кіностудії, дякуємо за підтримку Музею кіно », - підкреслив віце-президент БФ« Добрий самарянин» Денис Сердиченко.
Масштабне святкування унікального проекту буде складатися з декількох театралізованих блоків. У програмі - виступи акторів і не тільки, музикантів, більше 200 хористів ... Також під час театралізованого шоу глядачі поринуть в історію протестантизму і побачать, як проходив розвиток Реформації в Україні і в світі в цілому.
«Для нас це дуже важлива подія. Ми об'єднуємося все разом, щоб показати, що в Одесі є досить великі протестантські громади, які працюють на благо нашого міста, нашої країни», - зазначив єпископ Міжнародного Християнського Центру« Пробудження» Петро Сердиченко.
За словами організаторів, початком Реформації прийнято вважати конкретну подію - Мартін Лютер, доктор богослов'я Виттенбергского університету (Німеччина) 31 октября1517 р прибив до дверей церкви свій рукопис - "95 тез", в якій виступав проти зловживань католицької Церкви. Він запропонував ідею нової релігії, що відрізняється від католицизму простотою, а також виникла необхідність змінити інтелектуальне оточення в Європі під час епохи Відродження.
2017 рік Президент оголосив Роком Реформації. На честь ювілею реформаторської Церкви за рішенням президента України, приєдналася до святкування і вся країна.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Митрополит РПЦ виступив на захист "Russia Today" | 9 жовтня 2017, 13:33 | Релігія в ЗМІ
У Бабиному Яру слід об’єднати різні формати національної пам'яті, – Зісельс | 9 жовтня 2017, 13:31 | Національно-релігійні питання |
Археологи виявили нечіпану гробницю | 9 жовтня 2017, 12:32 | Історія, археологія |
Мін’юст зробить роз’яснення щодо реєстрації релігійних організацій | 9 жовтня 2017, 12:06 | Законодавство |
Нацрада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу підтримала пропозиції Церков | 9 жовтня 2017, 11:57 | Державно-конфесійні стосунки |
Останні коментарі
- 9 жовтня 2017, 11:29
І не дивно. (1) Європейці, які у більшості тяжіють або толерантно ставляться до гомосексуалізму, тобто до Содомського гріху, не хочуть народжувати, і тому вироджуються. (2) Мусульмани, які згідно з |
- 8 жовтня 2017, 21:17
Все буде добре на Україні,тільки закінчиться війна з москалями та Крим повернуть Україні. |
- 8 жовтня 2017, 16:40
Сергианская по повадкам Церковь под пятой изуверов-коммунистов руководящих натравливанием совкового быдла и колхозной сволоты на добропорядочных и благопристойных. Сто лет сатанинского управления |
- 8 жовтня 2017, 10:14 |
- 8 жовтня 2017, 00:32
Беззаконие и произвол воров, грабителей, убийц, мошенников, лжецов и лицемеров длится уже 100 лет. Честные, благородные, справедливые люди, по определению, не могут соответствовать требованиям |
Популярні статті місяця
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 5 жовтня 2017, 10:21
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
5 жовтня 2017, 09:36 | Суспільство-дайджест | | 8 жовтня 2017, 21:17
Митроп. Мечислав Мокшицкий: «Русская культура не чужда украинскому народу»
25 вересня 2017, 10:59 | Релігія і політика | 5 жовтня 2017, 01:52
Проросійськй митрополит УПЦ (МП) самочинно змінив свій титул
18 вересня 2017, 11:20 | Релігійні церемонії та паломництво | | | 19 вересня 2017, 20:31
Коментарі