Виставка "Ефект Лютера. Протестантизм - 500 років у світі" експонується у Берліні

3 жовтня 2017, 11:00 | Світ протестантизму | 0 |   | Код для блогу |  | 

Історичний_музей_Берлін.jpgВиставка "Ефект Лютера. Протестантизм - 500 років у світі, підготовлена Німецьким історичним музеєм (Deutsches Historisches Museum), відкрилася у мистецькій галереї Мартін-Гропіус-Бау (Martin-Gropius-Bau) в Берліні.

Як повідомляє "Седмиця", з нагоди 500-річчя Реформації відвідувачів запрошують взяти участь у подорожі в часі і просторі, що веде через п'ять століть і чотири континенти.

Виставка «Ефект Лютера» показує різноманітність протестантизму і його історичний вплив, а також потенціал для виникнення конфліктів у світі.

Експозиція намагається відповісти на безліч питань: Які сліди протестантизму можна знайти в інших конфесіях і релігіях? Як сам протестантизм змінився в результаті цих зіткнень, і не в останню чергу: як люди зробили власні протестантські вчення - як вони сформували і втілили їх? Починаючи з виникнення Реформації в XVI столітті, виставка представляє всесвітню історію впливу й відповідних ефектів протестантизму на прикладах Швеції, США, Південної Кореї, Танзанії та інших країн. Виставка представляє безліч видатних експонатів з німецьких і міжнародних нарад, багато з яких ніколи раніше не виставлялися в Німеччині.

Доповненням до виставки служать численні культурні та освітні заходи, що проводяться в її рамках.

Також буде опубліковано багато ілюстрований каталог. Берлінський художник Ганс Петер Кун (Hans Peter Kuhn), виключно для виставки, перетворив атріум музею Мартін-Гропіус-Бау в гігантський твір з алюмінієвих труб, світла і звуку. Виставка Німецького історичного музею є однією з спеціальних національних виставок, присвячених 500-річчю Реформації в 2017 році, що фінансується Федеральним урядовим комісаріатом культури і засобів масової інформації. Виставки перебуває під патронатом федерального президента.

Німецька банківська ощадна фінансова група є головним спонсором виставки «Ефект Лютера. Протестантизм - 500 років у світі».

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теги до статті:Мартин Лютер,Реформація
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