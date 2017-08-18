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Участь в молитовному марафоні в Україні взяло 50 000 осіб
22 серпня 2017, 13:55 | Світ протестантизму | 0 | | Код для блогу | |
Весь 2017 рік в Україні триває цілодобовий марафон посту і молитви, організований низкою протестантських церков. Під час акції християни моляться за перетворення і реформацію України, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Іnvictory.
Протягом першого півріччя 2017 року в марафоні взяли участь близько 50 000 людей з 24 областей України та інших країн, заявили в прес-центрі проекту R500.
З 1 липня в Сумській області стартувала друга частина молитовного марафону. Щодоби проходять двогодинні блоки молитви в церквах певної області. В кінці тижня естафета переходить наступній області.
Організатори молитовного марафону відзначають: «У Біблії ми знаходимо чимало інструкцій щодо преображення суспільства. І одним з найпотужніших інструментів, які Господь дав для цього Церкві, є молитва. Саме ревні і щирі молитви святих служили тому, щоб змінився звичний плин історії. Сьогодні Господь шукає заступників, які стануть в проломі за Україну - за пробудження і покаяння народу, за преображення кожної сфери суспільства, за процвітання і розвиток всіх сфер держави. Навіть Сам Господь Ісус більше 2 000 років тому прийшов завдяки заступництву. Симеон і Анна багато років молилися про прихід Месії. Народ ізраїльський кричав до Неба про звільнення з єгипетського рабства. Мартін Лютер та інші реформатори були людьми молитви. Джон Нокс був почутий у своїй місіонерської молитві: "Боже, дай мені Шотландію, або я помру". Навіть королева Шотландії говорила, що вона боїться його молитов більше, ніж всіх армій Європи».
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