Реформати приєднуються до екуменічної декларації про доктрину виправдання

У німецькому місті Віттенберзі, в якому 1517 року зродилася Реформація, коли Лютер оприлюднив свої 95 тез, Всесвітня Спілка Реформатських Церков 5 липня 2017 року приєднається до екуменічного порозуміння, досягнутого між католиками, лютеранами й методистами щодо доктрини про виправдання.

У повідомленні Папської Ради сприяння єдності християн з цієї нагоди зазначається, що доктрина про виправдання завдяки благодаті через віру є в центрі Євангелія, а порозуміння щодо інтерпретації того, як спасіння, принесене Христом, здійснюється в грішникові, є важливим для поступу екуменічного діалогу.

Під час екуменічного богослужіння, в присутності представників лютеранської, методистської та католицької Церков, провідники Всесвітньої Спілки Реформатських Церков офіційно приєднаються до Спільної Декларації про доктрину виправдання. Папську раду на церемонії представлятимуть Секретар цього відомства монсеньйор Браєн Фаррелл та о. Авеліно Ґонсалес. Таким чином, вирішено одне з ключових питань, яке стало каменем спотикання між реформаторами та церковною владою у XVI столітті, що дає змогу прямувати до більшого духовного й церковного сопричастя між католиками і протестантами.

Комюніке Папської Ради сприяння єдності християн зазначає, що в рамках екуменічного порозуміння щодо цього фундаментального вчення, Реформатські Церкви підкреслюють взаємини між виправданням та заанґажуванням на користь справедливості у світі. Благодать несе в собі та вимагає «добрих діл» в будуванні Божого Царства, що є царством справедливості, миру й примирення.

Виправдання веде до солідарності з жертвами суспільного виключення і до протистояння із системами соціальної та економічної несправедливості. Однаково розуміючи цей християнський імператив, католики, лютерани, методисти та реформати можуть знайти ширші та інтенсивніші способи співпраці на служінні страждаючому людству. Про це інформує Радіо Ватикану.