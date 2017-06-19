У Києві відбувся Українсько-корейський фестиваль Реформації

19 червня 2017, 09:52 | Світ протестантизму | 0 |   | Код для блогу |  | 

Фестиваль реформації» проходив 16-17 червня на території Палацу спорту в Києві. Про це повідомляється на сайті християнського порталу "Іnvictory". Програма фестивалю складалася з двох частин:

12.00 - 17.00 - Social fest (відкрита територія перед Палацом спорту). Це комплексний денний захід, який проходив за напрямками: виступи творчих колективів, виставка соціальних служінь, виставка християнських видавництв, художня галерея, безкоштовні дитячі розваги, корейська кухня, розіграш призів.

19.00 - 22.00 - Послання надії (арена Палацу спорту). Це вечірній захід, у програмі якого була музична частина, слово повчання й свідчення від корейського спікера пастора Джона про глибинні причини «Корейського економічного дива», а також молитва за зцілення.

Нагадаємо, в 2017 році весь світ відзначає 500-річчя Реформації. У зв'язку з цим, 16 і 17 червня проводилися заходи під загальним гаслом «Україна - Корея. Фестиваль реформації».

Організатори пояснюють: "Чому Корея? Тому що Південна Корея, з її блискавичним злетом економіки, науково-технологічного прогресу і всіх соціальних стандартів, є новітнім яскравим прикладом сучасної Реформації суспільства під впливом християнських цінностей".

Цілі фестивалю:

 - Проведення публічної євангелізації з молитвами за зцілення;

- Презентація перед суспільством України соціальних, благодійних, наукових і просвітницьких християнських служінь;

- Привернення уваги українського суспільства до принципів сучасної Реформації Південної Кореї на основі християнських цінностей.

Організатори Фестивалю Реформації Україна-Корея –  Українська Міжцерковна Рада і Рух за Святе Місто (Республіка Південна Корея) за підтримки R500.UA.

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Останні коментарі

  • Ігор Мицько | 18 червня 2017, 13:18

    Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.

  • Walentin | 18 червня 2017, 11:13

    ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.

  • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

    я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

  • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

    Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик

  • Грицько | 15 червня 2017, 14:59

    Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,

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