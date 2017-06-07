Нобелівський лауреат і науковці з різних країн презентували книгу про Реформацію

7 червня 2017, 10:16 | Світ протестантизму | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Києві, в Українському домі, за участю Нобелівського лауреата з економіки Вернона Л. Сміта відбулася презентація книги «Реформація. Успіх Європи і шанс для України» за редакцією Романа Шеремети (США) та Ольги Романенко (Україна).

Книга написана 19 науковцями з різних країн світу, різних галузей, повідомляється 1 червня на сайті ЦХВЄУ.

Автори видання вважають, що світоглядні та духовні зміни, які відбулися під час Реформації, мали великий позитивний вплив на розвиток економіки, права, освіти, медицини, науки. Викладені у цій книзі факти змусять навіть неохочих переосмислити роль Біблії і законів любові у житті суспільства і держави. Серед відомих особистостей також були присутні: Олександр Турчинов – Секретар Ради національної  безпеки і оборони України, Роман Шеремета – кращий вчений з України за рейтингами журналу "Форбс" 2015 року, Ольга Романенко – лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2015 року та Павло Унгурян – кандидат наук з державного управління, народний депутат України.

Наукові дослідження Реформації здійснюються у рамках реалізації Указу Президента України №357/2016 від 26 серпня 2016 року «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації».



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теги до статті:Реформація,ЦХВЄУ
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Останні коментарі

  • igorshevchuk | 2 червня 2017, 12:09

    * * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

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