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Нобелівський лауреат і науковці з різних країн презентували книгу про Реформацію
7 червня 2017, 10:16 | Світ протестантизму | 0 | | Код для блогу | |
У Києві, в Українському домі, за участю Нобелівського лауреата з економіки Вернона Л. Сміта відбулася презентація книги «Реформація. Успіх Європи і шанс для України» за редакцією Романа Шеремети (США) та Ольги Романенко (Україна).
Книга написана 19 науковцями з різних країн світу, різних галузей, повідомляється 1 червня на сайті ЦХВЄУ.
Автори видання вважають, що світоглядні та духовні зміни, які відбулися під час Реформації, мали великий позитивний вплив на розвиток економіки, права, освіти, медицини, науки. Викладені у цій книзі факти змусять навіть неохочих переосмислити роль Біблії і законів любові у житті суспільства і держави. Серед відомих особистостей також були присутні: Олександр Турчинов – Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Роман Шеремета – кращий вчений з України за рейтингами журналу "Форбс" 2015 року, Ольга Романенко – лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2015 року та Павло Унгурян – кандидат наук з державного управління, народний депутат України.
Наукові дослідження Реформації здійснюються у рамках реалізації Указу Президента України №357/2016 від 26 серпня 2016 року «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації».
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