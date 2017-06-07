Нобелівський лауреат і науковці з різних країн презентували книгу про Реформацію

У Києві, в Українському домі, за участю Нобелівського лауреата з економіки Вернона Л. Сміта відбулася презентація книги «Реформація. Успіх Європи і шанс для України» за редакцією Романа Шеремети (США) та Ольги Романенко (Україна).

Книга написана 19 науковцями з різних країн світу, різних галузей, повідомляється 1 червня на сайті ЦХВЄУ.

Автори видання вважають, що світоглядні та духовні зміни, які відбулися під час Реформації, мали великий позитивний вплив на розвиток економіки, права, освіти, медицини, науки. Викладені у цій книзі факти змусять навіть неохочих переосмислити роль Біблії і законів любові у житті суспільства і держави. Серед відомих особистостей також були присутні: Олександр Турчинов – Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Роман Шеремета – кращий вчений з України за рейтингами журналу "Форбс" 2015 року, Ольга Романенко – лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2015 року та Павло Унгурян – кандидат наук з державного управління, народний депутат України.

Наукові дослідження Реформації здійснюються у рамках реалізації Указу Президента України №357/2016 від 26 серпня 2016 року «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації».





