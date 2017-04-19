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В Українському гуманітарному інституті обговорили реформаційні процеси в Європі
20 квітня 2017, 12:15 | Світ протестантизму | 0 | | Код для блогу | |
В рамках святкування 500-річчя Реформації 19–20 квітня в Українському гуманітарному інституті відбулася міжнародна науково-практична конференція, на якій розглядалися богословські, філософські, економічні та освітні аспекти реформаційних процесів в Європі.
З привітальним словом виступили директор Департаменту вищої освіти МОН України Олег Шаров, ректор УГІ Людмила Штанько, представник ради засновників Геннадій Безкровний, помічник голови секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Олена Панич, професор кафедри філософії Українського католицького університету Михайло Черенков, директор департаменту національностей і релігій Андрій Юраш та інші. Кожен з промовців ділився своїми поглядами на Реформацію, говорив про аспекти її впливовості на сучасне суспільство.
«Реформа починається з кожного з нас, з нашого бажання жити по правді, тому я бажаю, щоб реформація продовжувала змінювати на краще наші душі, наші серця, наші родини і нашу країну», — завершив виступи гостей В’ячеслав Корчук, ректор Українського теологічного інституту.
На конференції працювали секції: історико-культурологічна, філософсько-богословська, освітньо-педагогічна та економічна.
Конференція завершилась круглим столом, за яким вели дискусію про роль гуманітарного чинника у формуванні інноваційних систем та підбили економічні й духовні підсумки розвитку православної, католицької та протестантської культур, повідомляє сайт ugi.edu.ua.
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