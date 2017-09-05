Помер архиєпископ-емерит Лютеранської Церкви в Україні

31 серпня після тривалої хвороби в м Ансбаху (Німеччина) помер Архиєпископ-емерит Євангелічно-Лютеранської Церкви в Росії, Україні, Казахстані та Середній Азії, д-р теології, Едмунд Ратц (1933-2017). Він був єпископом Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви в Україні в 1999 - 2005 роках.

Едмунд Ратц народився в баварському місті Цайтлофс. Вивчав теологію в Німеччині і США. Працював пастором в Англії, потім референтом з міжцерковної співпраці в Євангелічно-Лютеранській Церкві в Баварії, директором Всесвітньої Лютеранської Служби, Німецького національного комітету Всесвітньої Лютеранської Федерації в Штутгарті. Едмунд Ратц двічі отримав ступінь доктора теології: в 1986 році - в Загребі і в 1994 році - в теологічному інституті в «Гурукул» в Мадрасі (Індія).

У 1999 році Едмунд Ратц переїжджає до Одеси, де стає єпископським візитатором, а потім єпископом Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України. Цю посаду він обіймав до свого обрання на пост Архиєпископа Євангелічно-Лютеранської Церкви в Росії, Україні, Казахстані та Середній Азії (ЄЛЦ) в 2005 році.

З 2005 по 2009 рік д-р Ратц служив Архиєпископом ЄЛЦ з резиденцією в м Санкт-Петербурзі. Потім до червня 2010 року - заступником Архиєпископа ЄЛЦ. З 2007 по 2011 рік Едмунд Ратц поєднував це служіння з посадою єпископа Євангелічно-Лютеранської Церкви Європейської частини Росії (ЄЛЦ ЕР), на яку його обрали на Синоді ЄЛЦ ЕР у вересні 2007 року.

Поховання відбудеться 9 вересня в м Нойендеттельзау (поблизу м Ансбаха). Про це інформує сайт "Лютеранський світ".