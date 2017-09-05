- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Помер архиєпископ-емерит Лютеранської Церкви в Україні
6 вересня 2017, 10:50 | Лютерани | 0 | | Код для блогу | |
31 серпня після тривалої хвороби в м Ансбаху (Німеччина) помер Архиєпископ-емерит Євангелічно-Лютеранської Церкви в Росії, Україні, Казахстані та Середній Азії, д-р теології, Едмунд Ратц (1933-2017). Він був єпископом Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви в Україні в 1999 - 2005 роках.
Едмунд Ратц народився в баварському місті Цайтлофс. Вивчав теологію в Німеччині і США. Працював пастором в Англії, потім референтом з міжцерковної співпраці в Євангелічно-Лютеранській Церкві в Баварії, директором Всесвітньої Лютеранської Служби, Німецького національного комітету Всесвітньої Лютеранської Федерації в Штутгарті. Едмунд Ратц двічі отримав ступінь доктора теології: в 1986 році - в Загребі і в 1994 році - в теологічному інституті в «Гурукул» в Мадрасі (Індія).
У 1999 році Едмунд Ратц переїжджає до Одеси, де стає єпископським візитатором, а потім єпископом Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України. Цю посаду він обіймав до свого обрання на пост Архиєпископа Євангелічно-Лютеранської Церкви в Росії, Україні, Казахстані та Середній Азії (ЄЛЦ) в 2005 році.
З 2005 по 2009 рік д-р Ратц служив Архиєпископом ЄЛЦ з резиденцією в м Санкт-Петербурзі. Потім до червня 2010 року - заступником Архиєпископа ЄЛЦ. З 2007 по 2011 рік Едмунд Ратц поєднував це служіння з посадою єпископа Євангелічно-Лютеранської Церкви Європейської частини Росії (ЄЛЦ ЕР), на яку його обрали на Синоді ЄЛЦ ЕР у вересні 2007 року.
Поховання відбудеться 9 вересня в м Нойендеттельзау (поблизу м Ансбаха). Про це інформує сайт "Лютеранський світ".
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
В УГКЦ закликають не спалювати суху траву та опале листя | 6 вересня 2017, 13:32 | Релігія і суспільство |
Священика засуджено до дев'яти років в'язниці за спробу вбити секретаря Патріарха | 6 вересня 2017, 13:00 | Світові |
Папа Франциск сьогодні відправляється з чотириденним візитом до Колумбії | 6 вересня 2017, 12:11 | Ватикан |
Протоєрея УПЦ, який побив священика УПЦ КП, відсторонили від служіння | 6 вересня 2017, 11:40 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
В УПЦ (МП) розвернули інформаційну кампанію проти автокефалії Української Церкви | 6 вересня 2017, 11:36 | Православний світ |
Останні коментарі
- 5 вересня 2017, 19:20
Ви, мабуть, не уважно читали і сам текст статті, і повідомлення сайту Ватикану на яке посилаєтесь. |
- 5 вересня 2017, 18:51
Невже в Україні є Закарпатська римо-католицька церква? Відірвана від Мукачівської дієцезії? |
- 5 вересня 2017, 14:41
От имени России выступают те, кто сто лет назад незаконно, путём лжи, обмана и массовых убийств начал управлять захваченной территорией страны. 100 лет уничтожения добра и справедливости. |
- 5 вересня 2017, 14:39
И чем больше звание т.н. душпастырей, начиная от самого малого, как пономарь и до епископа, митрополита, патриарха, тем большая дань возлагается к ногам их и тем громче свидетельство их о себе в том, |
- 5 вересня 2017, 14:18
Итак, всякий, приходящий в церковь с деньгами, равно как и всякий т.н. душпастырь эти деньги принимающий, эти оба тем самым уже свидетельствуют о себе, что отвергаются Царства Небесного!!!!! |
Популярні статті місяця
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 5 вересня 2017, 14:39
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
24 серпня 2017, 11:24 | Надзвичайні ситуації | 28 серпня 2017, 14:37
Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 14 серпня 2017, 14:16
15 серпня 2017, 12:58 | Суспільство-дайджест | 18 серпня 2017, 22:31
Церковна «революція» у Новиці: парафіяни — сваряться, священик — лікується
Коментарі