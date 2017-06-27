У Миколаєві презентували колекцію картин із зображенням лютеранських церков України

У зв'язку зі святкуванням 500-річчя Реформації представники центру німецької культури в Миколаєві провели лекцію, в ході якої розповіли про один із найдавніших напрямків протестантизму. Як повідомляє видання "Новинний Миколаїв", головною темою розмови стала історія реформаторського руху.

"Відзначення 500-річчя Реформації є свідченням того, наскільки вагомою та визначальною ця подія була для всієї, не лише Західної цивілізації, а для всього світу. Адже її наслідки справили визначальний вплив на долю багатьох народів та націй Європи. Фактично, саме з Реформації постала сучасна європейська цивілізація. Реформація - це не суто релігійні речі, це широкий суспільно-політичний і економічний рух, який змінив суспільний лад та взагалі світогляд людей на те, що її оточує", – підкреслив головний спеціаліст відділу релігії Миколаївської ОДА.

У свою чергу, президент Асоціації німців України Ангеліна Шардт зазначила, що в залі музею цього дня зібралися люди з різних куточків України, які є учасниками освітньо-реабілітаційного соціального проекту для людей з інвалідністю та людей похилого віку. Фоном, який створював атмосферу заходу, стала виставка картин 86-річного заслуженого художника України Гаррі Руффа. На полотнах він зобразив міські пейзажі з образами лютеранських церков, об'їздивши всю Україну. Серед них, звичайно ж, була і картина з Миколаївської кірхою. Про це інформує УНІАН-релігії.