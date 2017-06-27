У Миколаєві презентували колекцію картин із зображенням лютеранських церков України

28 червня 2017, 10:35 | Лютерани | 0 |   | Код для блогу |  | 

У зв'язку зі святкуванням 500-річчя Реформації представники центру німецької культури в Миколаєві провели лекцію, в ході якої розповіли про один із найдавніших напрямків протестантизму. Як повідомляє видання "Новинний Миколаїв", головною темою розмови стала історія реформаторського руху.

"Відзначення 500-річчя Реформації є свідченням того, наскільки вагомою та визначальною ця подія була для всієї, не лише Західної цивілізації, а для всього світу. Адже її наслідки справили визначальний вплив на долю багатьох народів та націй Європи. Фактично, саме з Реформації постала сучасна європейська цивілізація. Реформація - це не суто релігійні речі, це широкий суспільно-політичний і економічний рух, який змінив суспільний лад та взагалі світогляд людей на те, що її оточує", – підкреслив головний спеціаліст відділу релігії Миколаївської ОДА.

У свою чергу, президент Асоціації німців України Ангеліна Шардт зазначила, що в залі музею цього дня зібралися люди з різних куточків України, які є учасниками освітньо-реабілітаційного соціального проекту для людей з інвалідністю та людей похилого віку. Фоном, який створював атмосферу заходу, стала виставка картин 86-річного заслуженого художника України Гаррі Руффа. На полотнах він зобразив міські пейзажі з образами лютеранських церков, об'їздивши всю Україну. Серед них, звичайно ж, була і картина з Миколаївської кірхою. Про це інформує УНІАН-релігії.

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теги до статті:Лютерани в Україні,Реформація
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    Останні коментарі

    • Ігор Мицько | 27 червня 2017, 19:29

      Дочитуйте документи. Православні вбили радикала Кунцевича за знущання над ними.

    • Fr. Valerii | 26 червня 2017, 22:40

      Не існує ніяких "документів". Натомість є історичний факт, що Св. Йосафата вбили т. зв. православні, противники унії з Римо Католицькою Церквою, підбурювані їхніми схизматицькими

    • Ігор Мицько | 26 червня 2017, 10:47

      "прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:55

      До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:24

      І комуністи, і москвославні - агенти руского міра.

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