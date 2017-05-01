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У Запоріжжі триває виставка присвячена Мартіну Лютеру та Реформації
5 травня 2017, 09:30 | Лютерани | 0 | | Код для блогу | |
В обласній науковій бібліотеці Запоріжжя триває виставка під назвою «На тому стою. Мартін Лютер. Реформація та її наслідки», повідомляє УНІАН-релігії.
Цього року у світі відзначають 500-річчя Реформації. В експозиції показані ключові події життя Мартіна Лютера, які запустили процес Реформації. «На тому стою і не можу інакше!» - говорив відомий німецький проповідник. Так в 16-му столітті з'явилося ще одна гілка християнства – протестантизм. Мартін Лютер активно виступав проти існуючих зловживань католицької церкви. Свої погляди реформатор виклав у знаменитих 95 тезах. 31 жовтня 1517 року він прибив їх на воротах Замкової церкви у Віттенберзі.
Автори виставки також порівнюють Мартіна Лютера з іншим відомим його проповідником – Мартіном Лютером Кінгом. Окремий стенд присвячений відносинам Мартіна Лютера і його дружини Катерини. Виставка, присвячена 500-річчю Реформації, триватиме ще три тижні.
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