Тиждень протестантської культури в Одесі ледь не переріс в бійку: внутрішній конфлікт лютеран загострюється

Тиждень протестантської культури в Одесі, присвячена 500-річчю відомого демаршу Мартіна Лютера, почався з неприємних з'ясувань. 20 березня представники кількох парафій Німецькій євангельсько-лютеранської Церкви України провели мітинг перед будівлею кафедрального собору Святого Павла на Новосельського. Мирний пікет ледь не переріс у бійку.

Як передає кореспондент «Думської», протестанти прийшли під Кірху, протестуючи проти дій нинішнього предстоятеля НЄЛЦУ. Вони звинувачують єпископа Сергія Машевскі в узурпації влади, в рейдерському захоплення громади як юридичної особи, у звільненні неугодних і в захопленні приміщень громад області. Крім того, за словами пікетувальників, саме через дії Машевскі, материнська Євангелічно-Лютеранської Церква Баварії, на чиї кошти була колись відтворена одеська Кірха, припинила контакти зі своєю дочірньою організацією в Україні. За свій рахунок врятувати храм від можливого руйнування (в 2015 році будівлю нахилилося на 10 сантиметрів в результаті прориву теплотраси) НЄЛЦУ не в змозі.

«За час своєї роботи Машевскі встиг вигнати з церкви 2/3 служителів, більше половини всіх громад, займається захопленням будівель і розпродує майно, – розповів журналістам колишній пастор громади села Петродолинское Олександр Гросс. – Він вибудовує вертикаль влади, хоча протестантська Церква за своєю структурою управління завжди була демократичною. Всі комітети, які раніше контролювали витрата коштів єпископатом, скасовані, а контакти з іноземними донорами розірвані ».

За словами пастора Гросса, діючий єпископ веде свою канонічну діяльність незаконно, так як, будучи громадянином Німеччини, не отримав від Мінкульту відповідного дозволу.

Після пікету своє бачення присутнім журналістам вирішили висловити і представники Синоду НЄЛЦУ. Разом зі співробітниками ЗМІ в будівлю адміністрації єпархії захотіли пройти протестувальники, що ледь не призвело до бійки. Сторони обмінялися звинуваченнями і поспілкувалися з пресою в невеликому дворику храму.

Президент президії Синоду НЄЛЦУ Алла Вульф спростувала звинувачення протестувальників. За словами жінки, єпископ обраний і веде свою діяльність абсолютно законно, а всі його рішення легітимні.

«Конфлікт почався ще в 2014 році, після перевірки фінансової діяльності Церкви. Виявилося, що багато об'єктів були передані приватним людям в особисте користування. Зараз ми просто намагаємося повернути все Церкві», – розповіла Вульф.

Як РІСУ інформувала, перші ознаки майбутнього конфлікту лютеран України стали помітними восени 2014-го року. Тоді виникли сумніви у розподілі матеріальних ресурсів НЄЛЦ України, внаслідок чого почався розкол між представниками єпископа Серге Машевскі та його опозицією, а зокрема пастором Олександром Гроссом. Машевські був обраний єпископом НЄЛЦУ 22-го жовтня 2013-го року строком на шість років, що засвідчив сам Гросс, який був на той момент Президентом Синоду. Саме єпископ Машевскі, за словами прихильників, став першим, який мав тісніший зв'язок з Україною попри німецьке громадянство, а тому мав з більшим інтересом дбати про розвиток Церкви. Пастор Гросс додає, що причиною погіршення конфлікту стала сама особистість Серге Машевскі, «оскільки він ще раніше мав проблеми з алкоголем».

Лютеранська Церква Баварії є одним з найбільших світових донорів лютеран, а тому має величезний вплив. Питанням України від початку займався церковний радник ЄЛЦБ Ульріх Ценкер. Саме він розподіляв фінансові ресурси та надавав іншу підтримку. Коли ситуація в середовищі українських лютеран стала схожою на внутрішню війну, спершу пан Ценкер відмовлявся від розмов з єпископом Серге Машевскі та його представниками, а пізніше прийняв рішення про припинення фінансування НЄЛЦУ.

Колишній президент Синоду НЄЛЦУ Костянтин Бурлов понад рік тому пояснював таку показову відмову Баварії від підтримки України тим, що Німеччині вигідно мати НЄЛЦУ повністю під контролем, а тому особистість Машевскі не задовольняла цих вимог. Сьогодні Бурлов вже у конфлікті з Машевскі і перейшов в опозицію до нього, як і кілька пасторів, які нещодавно ще підтримували єпископа.

Натомість, Олександр Гросс зазначає, що представники ЄЛЦБ не раз робили крок назустріч, пропонували обговорення проблем, а також були готові продовжувати свою підтримку. «Однак саме через позицію та особисту гру єпископа Машевскі, Україна залишилась без покровителів».

Представники влади в особі Департаменту у справах релігій та національностей готові взяти на себе роль медіаторів у цьому конфлікті, а саме провести спільну зустріч представників сторін заради діалогу. «В цій ситуації, яка склалась у лютеранській німецькій спільноті України, для нас єдиним можливим варіантом є закликати сторони до діалогу, — коментує голова Департаменту Андрій Юраш.

Детальніше про конфлікт в середовищі лютеран України читайте у дослідженні кореспондентки РІСУ Тетяни Калениченко: «Лютерани: Велика сварка у малій українській родині».