У Луцьку на конгресі християни-баптисти молилися за Україну та за збереження інституту сім`ї

15 листопада 2017, 10:11 | Євангельські християни баптисти | 0 |   | Код для блогу |  | 

Більше тисячі учасників зібралися у приміщенні «Дому Євангелія» на конгрес церков євангельських християн-баптистів, що відбувся 12 листопада у Луцьку.

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Християни з`їхались з усіх куточків Волині, щоб у спільності подякувати Богу за служіння, здійснене церквами області протягом року Реформації та попросити Господнього благословення на майбутнє, повідомляє сайт  r500.ua.

Презентацію роботи та заходів, що відбулися в межах області впродовж року Реформації провів голова Волинського обласного міжконфесійного оргкомітету R500 Павло Миронюк.

Він розповів про семінари для освітян, медиків та поліції, про масові заходи: концерти, фестивалі, форуми. 

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Участь у конгресі взяв заступник голови Всеукраїнського союзу церков ЄХБ Сергій Мороз. У своїй промові він зосередив увагу на одному зі стовпів Реформації «Sola Scriptura»: — «Є одне, що на пряму залежить від нас. Ми можемо і навіть мусимо більш ретельно, більш глибоко занурюватися в Слово Боже. Щоб ми не лише декларували, що «Тільки Писання», щоб ми не лише називалися євангельськими християнами, а щоб насправді Слово Боже стало для нас щоденною потребою і ми розуміли, що добрі зміни в нашому житті можуть відбутися тільки тоді, коли ми будемо знаходитися під прямим, величним впливом Божого Слова».

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Впродовж усього заходу учасники конгресу могли насолоджуватися музикою естрадно-симфонічного оркестру «Soli Deo» та співом хору «Sanctus».

Після молитви за Україну хор виконав духовний гімн «Боже Великий, Єдиний». Насамкінець пастори звершили молитву за український народ, за збереження інституту сім`ї, за реформацію й освячення церкви.


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теги до статті:ЄХБ на Волині
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