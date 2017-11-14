У Луцьку на конгресі християни-баптисти молилися за Україну та за збереження інституту сім`ї

Більше тисячі учасників зібралися у приміщенні «Дому Євангелія» на конгрес церков євангельських християн-баптистів, що відбувся 12 листопада у Луцьку.

Християни з`їхались з усіх куточків Волині, щоб у спільності подякувати Богу за служіння, здійснене церквами області протягом року Реформації та попросити Господнього благословення на майбутнє, повідомляє сайт r500.ua.

Презентацію роботи та заходів, що відбулися в межах області впродовж року Реформації провів голова Волинського обласного міжконфесійного оргкомітету R500 Павло Миронюк.

Він розповів про семінари для освітян, медиків та поліції, про масові заходи: концерти, фестивалі, форуми.

Участь у конгресі взяв заступник голови Всеукраїнського союзу церков ЄХБ Сергій Мороз. У своїй промові він зосередив увагу на одному зі стовпів Реформації «Sola Scriptura»: — «Є одне, що на пряму залежить від нас. Ми можемо і навіть мусимо більш ретельно, більш глибоко занурюватися в Слово Боже. Щоб ми не лише декларували, що «Тільки Писання», щоб ми не лише називалися євангельськими християнами, а щоб насправді Слово Боже стало для нас щоденною потребою і ми розуміли, що добрі зміни в нашому житті можуть відбутися тільки тоді, коли ми будемо знаходитися під прямим, величним впливом Божого Слова».

Впродовж усього заходу учасники конгресу могли насолоджуватися музикою естрадно-симфонічного оркестру «Soli Deo» та співом хору «Sanctus».

Після молитви за Україну хор виконав духовний гімн «Боже Великий, Єдиний». Насамкінець пастори звершили молитву за український народ, за збереження інституту сім`ї, за реформацію й освячення церкви.





