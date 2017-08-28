На Полтавщині з нагоди 500-річчя Реформації відбувся молодіжний фестиваль

30 серпня 2017, 10:16 | Християни віри євангельської | 0 |   | Код для блогу |  | 

Рік Реформації по-особливому відзначила молодь Української церкви християн віри євангельської Полтавщини: на молодіжному фестивалі під гаслом «Перемініться відновою вашого розуму». Захід проходив на березі річки Псьол, біля селища Велика Багачка, повідомляється на сайті r500.ua.

У смт. Велика Багачка відбувся концерт за участю молоді та музичних гуртів, на якому розповідалося про п’ять «Sola» Реформації.

Також відбулись змагання з волейболу та вечір спілкування із подружніми парами на тему «Дошлюбні відносини». Про це повідомляє УНІАН-релігії.

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теги до статті:Реформація,ХВЄ
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      Нехай почуваються як удома, але не забувають, що все ж таки в гостях.

    • igorshevchuk | 29 серпня 2017, 20:03

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    • Василий Петров | 29 серпня 2017, 16:20

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