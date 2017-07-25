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П'ятидесятники України по-новому навчатимуть місіонерів
3 серпня 2017, 11:01 | Християни віри євангельської | 0 | | Код для блогу | |
На базі Євангельської теологічної семінарії п'ятидесятників у Києві, де 14-16 вересня 2017 року проходитиме навчання місіонерів, проведуть пілотний скорочений курс з підготовки координаторів за Програмою заснування нових церков спеціально для старших пресвітерів та єпископів братерства, повідомляє"Релігія в Україні" з посиланням на сайт п'ятидесятників України.
Як розповів завідувач відділу освіти Віктор Вознюк, мета нової програми спрямована на оснащення додатковими знаннями місіонерів, які вже мають теологічну освіту. «Це своєрідні курси підвищення кваліфікації для координаторів служіння. Триватиме навчання три-чотири тижні і включатиме цілу низку дисциплін. Зокрема таких як місіологія, соціологічний аналіз місцевості, методи відкриття нових церков, мистецтво спілкування, праця з органами влади, написання листів і проектів. А також створення команди, структура місіонерських центрів, юридична грамотність, правильний піар, євангелізація у соцмережах, робота з комп’ютерними програмами, фінансова грамотність», - пояснює Віктор Володимирович.
Функції і можливості підготовленого координатора із заснування нових церков будуть дещо ширші, ніж у звичайного керівника місіонерської точки. Зокрема, він матиме можливість самостійно набирати собі команду (раніше здебільшого брали ті кадри, що надсилалися місіонерськими школами). Крім того, координатори працюватимуть через новостворені координаційні центри на базі підрозділів місіонерського відділу братерства. Це дасть змогу краще моніторити ситуацію у сфері відкриття нових церков та мати ще одну платформу для спілкування і обміну досвідом.
«В ідеалі на кожній місіонерській точці має бути свій підготовлений координатор. Але на начальному етапі ми хотіли би підготувати такі кадри для кожної області», - коментує Віктор Вознюк.
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