П’ятидесятники змінили офіційну назву своєї Церкви

У зв’язку з необхідністю перереєстрації статутів та на підставі попередніх рішень Правління, Комітету ЦХВЄУ та з’їздів, юридичну назву українського п’ятидесятницького братерства «Всеукраїнський союз церков християн віри євангельської-п’ятидесятників» змінено на «Українська Церква Християн Віри Євангельської» (УЦХВЄ). Офіційна назва англійською «Ukrainian Pentecostal Church». Про це повідомляє сайт п'ятидесятників України.

Міністерство культури України затвердило нову редакцію Статуту УЦХВЄ 16 травня 2017 року. Аналогічним чином відбудуться зміни до статутів і назв обласних об’єднань і місцевих церков. Нині триває перереєстрація обласних та церковних статутів.

У коментарі старшого єпископа УЦХВЄ Михайла Паночка говориться: "Чому із офіційної назви братерства зникло слово «п’ятидесятники». Насправді ми лише уникли повтору одного із тотожних понять – ХВЄ та п’ятидесятники. Історичні джерела свідчать наступне, цитую: «15 серпня 1956 року під керівництвом єпископа Афанасія Бідаша відбувся з’їзд Християн віри євангельської у Харкові в будинку Валентина Зибіна. На ньому було затверджено коротке віровчення ХВЄ СРСР, в основу якого лягло віровчення християн євангельської віри (назва п’ятидесятників у Східній Україні – прим.), прийняте на другому Всеукраїнському з’їзді в Одесі ще в 1926 році. На цьому з’їзді була офіційно затверджена єдина назва п’ятидесятників – християни віри євангельської».



В УЦХВЄ додають, що нинішня назва українського п’ятидесятницького братерства здобула більш конкретну і лаконічну форму, тотожну по формі назвам інших християнських церков в Україні, наприклад, УПЦ, УГКЦ, тощо.