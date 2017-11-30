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Нове об’єднання протестантських церков закликає християн до більшої політичної активності
2 грудня 2017, 18:06 | Харизмати | 8 | | Код для блогу | |
25 листопада у Києві відбулась установча конференція нового Всеукраїнського об'єднання християнських церков, покликаного «нести послання про повернення на шляхи Божественної святості». Конференція пройшла під девізом «Не людина творить святість».
Рішення про створення об'єднання було прийнято у травні 2017 року на 8-му Всеукраїнському сонмі пророків. Підставою для цього стали численні пророцтва, що стосувалися проблем у сучасному українському християнстві та суспільстві, а також шляхів їх вирішення. Основний посил цих пророцтв полягав у тому, що реформація в Україні відбудеться лише тоді, коли церква буде виконувати відведену їй функцію солі і світла в «усьому домі», — повідомили РІСУ у Спілці християнських письменників України.
Ініціатором створення нового об'єднання, як і Всеукраїнського сонму пророків, стала київська церква «Ранкова Зірка» на чолі зі старшим пастором Костянтином Шаповаловим, головою СХПУ.
У своїй вступній промові на конференції Костянтин Шаповалов зазначив, що критична ситуація в країні, злидні народу, владні структури, наповнені грішниками і крадіями — результат того, що українська церква відгородилася від політики і соціального життя і до сих пір не взяла відповідальність за свій народ.
«Українська церква проголосила, що вона вже на небесах, що вона лише мандрівник і прибулець на цій землі. А як же тоді бути світлом і сіллю світу? В країні ненормальна ситуація, народ на межі зубожіння, а церква мовчить. У Діяннях апостолів сказано, що Павло проповідував намісникові Феліксові і того охопив страх. Це гарний приклад для сучасної церкви: проповідувати можновладцям про стриманість, про правду і про суд. І можливо тоді, вони злякаються, як правитель Фелікс?! А щоб служіння церкви і її вплив в суспільстві були ефективними, потрібно повертатися до Десяти заповідей, всіх десяти, включаючи четверту», — додав він.
Тетяна Корнієнко, голова місії «Допоможи ближньому», яка займається поширенням Євангелія в мусульманських країнах, у своєму виступі висловила глибокий жаль з приводу того, що серед сучасних християн поняття святість не популярне, на відміну від «пробуджень і благословень».
— Ми повинні зупинити цю тенденцію, яка нас, як церкву, зганьбила. Люди повинні дізнатися, що церква – це святе. І вона повинна зробити поняття «святість» і «християнство» тотожними. Ми також повинні говорити людям про те, як досягати святості. Але для цього церква повинна сама бути такою!
На конференції також йшлося, що Церква відмежувалася від політики, культури, освіти, мистецтва, від законодавчих органів, «і тільки іноді позирає, чи не загнувся ще цей грішний світ». За словами доповідувачів, християни віддали все, в чому вони повинні були здійснювати своє покликання — культуру, політику, мистецтво, освіту, законодавство, — впливу темряви і духу миру. «І тепер «інший» займається політикою, культурою, мистецтвом, нав'язуючи нам окультизм, мерзоту, вульгарність. Є вислів: «Якщо ти ти не будеш займатися політикою, то тоді політика займеться тобою». Тепер «отемнена» політика, освіта, культура «займаються» нами і нашими дітьми».
На сьогодні до об'єднання приєдналось п'ять церков і одна місія.
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- 2 грудня 2017, 23:01| Коментувати коментар
Замало вірити у ВСЕСИЛЬНУ дію СВЯТОГО ДУХА і молитися!!! Необхідно ще самим щиро каятися у своїх гріхах ,не фальшувати, не лукавити ,не обманювати,не жити лише земними цінностями - мамоною...Істинна любов не знає особистої вигоди ні в чому.Істинна дюбов - це життя для інших і не а першу чергу для своїх рідних(батьків ,дітей , братів. сестер, ...).Сьогодні християни і світ пропадають без цієї спасенної чесноти...
- 2 грудня 2017, 20:50| Коментувати коментар
Шановний, Учкудук. Добре знаю випадок коли один МИТРОПОЛИТ в день СВЯТОЇ ПАСХИ посвячував кафе... НАРОД плювався, інтелігенція (особливо вчителі були дуже згіршені)... А кого він боїться??? Хто і як його за це покарає??? Хіба що в історії хтось про це згадає. Та хіба вои цього бояться??? А вони хрестять, вінчають і по квлька разів незважаючи на ніякі канони, хоронять і, особливо, посвячують всіх і все (що завгодно) олігархів-багатіїв і найвищих посадовців. Сьогодні мамона взяла повний верх в ЦЕРКВАХ і, навіть в найвищих ЦЕРКОВНИКІВ, ПОДИВІТЬСЯ ЯК ВОНИ РОЗКОШУЮТЬ. А св.ІВАН ХРЕСТИТЕЛЬ для них - це лише для відмовки і прикриття про служйння БОГОВІ. ТАК!!! ТАК!!! АЛЕ НЕ МАМОНІ - дияволу... А кому служите, ВИ???
- 2 грудня 2017, 20:16| Коментувати коментар
Толерантно і політкоретно уже не вийде ніколи.Тому говоримо правдиво і відкрито.Євангельські моральні цінності уже відійшли на другий план.Хто і чому цього ще не побачив??? БОЖА ПРАВДА не сумісна з мовчанням навіть на найменше зло.В безперервній і безкомпромісній найжорстокішій боротьбі і , буквально, найнещівнішій війні між добром і злом.Традиційні Церкви прикриваються облаченням служителів(яко клоунів)і відправами, створивши їх культом для поклоніння їм,і всю свою діяльність ,направивши на заклики до молитви, до соц.сфери діяльності ... А , найважливіше - до мамони , тобто до фінансового наповнення єпископських рахунків. Ну запитайте хоч хто небудь про це отців УГКЦ.
- 2 грудня 2017, 21:10| Коментувати коментар
А тому й багато хто в Україні наразі добре усвідомлюють, говорять і наголошують: у вітчизняному - як ХРИСТИЯНСТВІ, так і СУСПІЛЬСТВІ, - потрібна РЕФОРМАЦІЯ!!! Одначе вона може бути й статися, ПЕРЕДУСІМ, як результат відповідної - благодатної ДІЇ (потужного злиття) Божого Святого Духа "на кожне тіло" (Йоїл 2:28). І от для успішного й повноцінного отримання такої - благословенної дії (благодаті) Божого Провидіння для нашої держави та її людності, включаючи і її Божий народ, усім місцевим християнам (різних традицій і деномінацій), напевно, слід - повсякчас і наполегливо - ВИМОЛЮВАТИ (ПРОСИТИ й БЛАГАТИ) цього у Господа. Всемогутнього і всесильного, милостивого й преблагого. Одначе: якщо хтось НЕ ДУЖЕ ВІРИТЬ - недооцінюває СИЛУ й МОЖЛИВОСТІ такої молитви, то що тут поробиш?..
- 2 грудня 2017, 20:05| Коментувати коментар
Іще з кого можна і треба брати приклад - Івана Хрестителя. Хто з церковних служителів скаже президенту( не теперішньому), політику, депутату чи бізнесмену: ти живеш в гріху,бо маєш другу,третю,десяту жінку.А шлюб брав тільки з одною.Хто не побоїться сказати правду.Де ви духовні сповідники можновладців? Закрили вам писок матеріальними подачками? Егей,де ви вірні безстрашні слуги Слова? Як може державний муж присягати служити Україні чи народу, якщо він не вірний своїй жінці, якій обіцяв вірність і любов до смерті?Років так з 300 назад в Україні за двоєжонство до ганебного стовпа прив'язували, а тепер в депутати і в президенти вибирають.
- 2 грудня 2017, 19:00| Коментувати коментар
Дайош Майдан в Церкві!!! Геть зажирівших попів і ксьондзів! Святість і мамона несумісні.Якщо служитель церкви не веде святий і побожних спосіб життя --ганьба! Жінки почали виводити на чисту воду артистів і спортсменів, тепер пора виводити "любвеобильних" отців до світла.Як мовив бл. Любомир: народ має право на повстання.
- 2 грудня 2017, 19:46| Коментувати коментар
Тільки в Церкві це називається не Майдан, а радше процеси Реформації: очисні й відроджувальні, оздоровчі та відновлювальні. В ключі й за змістом саме благословенних - ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ морально-етичних заповідей, норм і настанов, благодатних дарів і плодів Божого Святого Духа!
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- 2 грудня 2017, 23:13
Доргой Василий Петров.А какая Церковь у Рассии??? Зачем Раассии Церковь,когда есть в Стамбуле??? |
- 2 грудня 2017, 23:01
Замало вірити у ВСЕСИЛЬНУ дію СВЯТОГО ДУХА і молитися!!! Необхідно ще самим щиро каятися у своїх гріхах ,не фальшувати, не лукавити ,не обманювати,не жити лише земними цінностями - мамоною...Істинна |
- 2 грудня 2017, 22:43
Михаил.Христяанство - релігія любові. Любов не може мати ворогів.У ваших словах якась нелюдська ненависть.Чому?Що з вами? Святі місіонери проповідували Христа народам СИБІРУ перекладали Н.З. і |
- 2 грудня 2017, 21:10
А тому й багато хто в Україні наразі добре усвідомлюють, говорять і наголошують: у вітчизняному - як ХРИСТИЯНСТВІ, так і СУСПІЛЬСТВІ, - потрібна РЕФОРМАЦІЯ!!! Одначе вона може бути й статися, |
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