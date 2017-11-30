Нове об’єднання протестантських церков закликає християн до більшої політичної активності

25 листопада у Києві відбулась установча конференція нового Всеукраїнського об'єднання християнських церков, покликаного «нести послання про повернення на шляхи Божественної святості». Конференція пройшла під девізом «Не людина творить святість».

Рішення про створення об'єднання було прийнято у травні 2017 року на 8-му Всеукраїнському сонмі пророків. Підставою для цього стали численні пророцтва, що стосувалися проблем у сучасному українському християнстві та суспільстві, а також шляхів їх вирішення. Основний посил цих пророцтв полягав у тому, що реформація в Україні відбудеться лише тоді, коли церква буде виконувати відведену їй функцію солі і світла в «усьому домі», — повідомили РІСУ у Спілці християнських письменників України.

Ініціатором створення нового об'єднання, як і Всеукраїнського сонму пророків, стала київська церква «Ранкова Зірка» на чолі зі старшим пастором Костянтином Шаповаловим, головою СХПУ.

У своїй вступній промові на конференції Костянтин Шаповалов зазначив, що критична ситуація в країні, злидні народу, владні структури, наповнені грішниками і крадіями — результат того, що українська церква відгородилася від політики і соціального життя і до сих пір не взяла відповідальність за свій народ.

«Українська церква проголосила, що вона вже на небесах, що вона лише мандрівник і прибулець на цій землі. А як же тоді бути світлом і сіллю світу? В країні ненормальна ситуація, народ на межі зубожіння, а церква мовчить. У Діяннях апостолів сказано, що Павло проповідував намісникові Феліксові і того охопив страх. Це гарний приклад для сучасної церкви: проповідувати можновладцям про стриманість, про правду і про суд. І можливо тоді, вони злякаються, як правитель Фелікс?! А щоб служіння церкви і її вплив в суспільстві були ефективними, потрібно повертатися до Десяти заповідей, всіх десяти, включаючи четверту», — додав він.

Тетяна Корнієнко, голова місії «Допоможи ближньому», яка займається поширенням Євангелія в мусульманських країнах, у своєму виступі висловила глибокий жаль з приводу того, що серед сучасних християн поняття святість не популярне, на відміну від «пробуджень і благословень».

— Ми повинні зупинити цю тенденцію, яка нас, як церкву, зганьбила. Люди повинні дізнатися, що церква – це святе. І вона повинна зробити поняття «святість» і «християнство» тотожними. Ми також повинні говорити людям про те, як досягати святості. Але для цього церква повинна сама бути такою!

На конференції також йшлося, що Церква відмежувалася від політики, культури, освіти, мистецтва, від законодавчих органів, «і тільки іноді позирає, чи не загнувся ще цей грішний світ». За словами доповідувачів, християни віддали все, в чому вони повинні були здійснювати своє покликання — культуру, політику, мистецтво, освіту, законодавство, — впливу темряви і духу миру. «І тепер «інший» займається політикою, культурою, мистецтвом, нав'язуючи нам окультизм, мерзоту, вульгарність. Є вислів: «Якщо ти ти не будеш займатися політикою, то тоді політика займеться тобою». Тепер «отемнена» політика, освіта, культура «займаються» нами і нашими дітьми».

На сьогодні до об'єднання приєдналось п'ять церков і одна місія.