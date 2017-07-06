100 матерів-одиначок безкоштовно отримають спеціальність на базі євангельської церкви

100 матерів-одиначок отримають дипломи та зможуть працювати за фахом вже через два з половиною місяці з початку навчання - таку благодійну акцію ініціювала команда майстрів салону-перукарні «Лабораторія краси» під керівництвом Ірини Ваніної, професійного косметолога-візажиста з 18-річним стажем роботи, - повідомляє новинний відділ сайту NGNews.org.

«Це будуть матері-одиначки, люди, які проходять соціальну адаптацію або духовне відновлення безпосередньо в реабілітаційних центрах, - назвала Ірина Ваніна категорію жінок, на яких спрямована допомога. - Жінки отримають безкоштовно спеціальність за трьома напрямками: «Перукар», «Нігтьовий сервіс» і «Майстер-бровист».

Перші 10 жінок вже проходять навчання нової спеціальності на базі євангельської церкви в місті Новомосковську (Україна). Однак, як зазначають ініціатори акції, навчання буде проходити необов'язково в Новомосковську.

Проект має початок і кінець: 100 жінок після двох з половиною місяців навчання отримають дипломи з правом роботи.

«Для них це буде можливість себе реалізувати, працевлаштувавшись, або з часом почати свою невеличку справу. І таким чином вони могли б розвивати при своїй церкві служіння в цьому напрямку, - розповідає про перспективи проекту Ірина. - І могли б показати місцевому населенню, що віруючі можуть проявляти конкретну турботу про малозабезпечених і людей похилого віку людей.

Також Ірина Ваніна пояснює причини, що спонукали її допомогти жінкам:

«Якщо взяти матерів-одиначок, я сама перебуваю в цьому стані, тому я розумію як матерям важко знайти кошти для додаткової освіти, для того, щоб вони могли підвищити свій рівень життя. А якщо жінки закінчують курс духовного відновлення особистості при реабілітаційному центрі, багато змінюються всередині, але якщо немає професії, вони не знають, що робити далі. І саме хороша спеціальність може допомогти вирішити цю проблему».

Проект благодійний, і майстри будуть ділитися своїм досвідом, нададуть можливість практикуватися, також забезпечать методичною літературою. Але майбутнім фахівцям потрібно придбати інструмент для роботи. З цим проханням Ірина Ваніна звертається до бізнесменів і підприємців:

«Якщо ви допоможете, тим самим, ви посієте безпосередньо в конкретних людей. На даний момент це 10 чоловік, але хочемо охопити ще мінімум 90».

Якщо у вашому оточенні, у вашій церкві є жінки-одиначки, жінки, яким потрібна робота, зв'яжіться з організаторами благодійної акції.

«Лабораторія краси» - салон-перукарня, яка працює в будівлі церкви в Новомосковську і періодично надає послуги нужденним безкоштовно. Ідею Ірини Ваніної служити людям таким чином три роки тому підтримав пастор УХЦ «НП» Дмитро Макаренко.

«В принципі, «Лабораторія краси» почалася з благословення пастора мого, – зазначає косметолог –візажист Ірина Ваніна. – Він дав назву цьому проекту, він дав нам приміщення в будівлі церкви, він дуже багато сприяв, допомагав, підтримував, вкладав у розвиток цього служіння», – додає Ірина.

Завдяки ініціативі єпископа в приміщенні церкви знаходиться обладнаний усіма матеріалами салон-перукарня «Лабораторія краси». Щотижня в будівлі церкви майстри салону-перукарні влаштовують благодійні акції для потребуючих.

Варто зазначити, що благодійний проект Ірини Ваніної благословив старший єпископ УХЦ «Нове покоління» Андрій Тищенко.

Також команда Ірини Ваніної надає підтримку людям, які проходять курс адаптації в будинках милосердя і в центрах реабілітації. Є також люди, які сьогодні мають роботу, тому що пройшли курс навчання у майстрів салону на базі церкви в Першотравенську і в Новомосковську.