20 000 людей чотири години поспіль молилися у Дніпрі

20 квітня 2017, 10:07 | Харизмати | 0 |   | Код для блогу |  | 

Всеукраїнський великодній молитва церков «Нове покоління» відбулася 17 квітня в Дніпрі на стадіоні «Метеор», куди з усієї України з'їхалися бажаючі просити Бога за благополуччя і здоров'я для своїх близьких, а також за мир в Україні, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на GNews.org і Рrochurch.info.

«Ми хочемо, щоб цей молитовний рух охопив всю країну, залучаючи все більше людей в молитву. Щоб в кожному великому місті тисячі українців збиралися разом для того, щоб очистити свої серця і наблизитися до Бога, – зазначив Андрій Тищенко цінність молитовного марафону, старший єпископ Українкої християнської церкви «Нове покоління», голова оргкомітету заходу. – Історія доводить, що глибока молитва народу – це шлях до соціального розвитку, матеріального благополуччя і духовного благословення країни».

Всеукраїнська великодня молитва стала традиційною в Україні. Захід раз на рік проходить на найбільших майданчиках країни з метою популяризації в суспільстві біблійних цінностей і християнської моралі. 2 травня 2016 року в Дніпрі біля 20 тисяч віруючих молилися на стадіоні «Метеор». У Запоріжжі 6 травня 2013 року, на стадіоні «Славутич-Арена», молилися 12 тисяч.
В цьому році, незважаючи на холодну погоду і дощ, на стадіоні в Дніпропетровську також молилися 20 тисяч віруючих.

Після закінчення пасхальної молитви сім тисяч продуктових пакетів отримали пенсіонери і люди з малозабезпечених сімей Дніпра.

Фіналом всеукраїнської пасхальної молитви стала молитва за записками людей з проханнями до Бога. Як відзначають організатори, їх виявилося понад 100 тисяч.

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теги до статті:"нове покоління"
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Останні коментарі

  • enzian | 19 квітня 2017, 22:27

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  • Олександр Стеценко | 19 квітня 2017, 10:07

    Дуже прикро, що сам Філарет, який не заперечував співпраці з Радянським комуністичним КДБ (товариш Антонов), був противником розколу Православної Церкви, але коли вибрали патріархом Алексія ІІ, а не

  • Олександр Стеценко | 19 квітня 2017, 10:06

    Дуже прикро, що сам Філарет, який не заперечував співпраці з Радянським комуністичним КДБ (товариш Антонов), був противником розколу Православної Церкви, але коли вибрали патріархом Алексія ІІ, а не

  • keleynik | 3 квітня 2017, 14:01

    И это духовенство хотят сделать капелланами в украинской армии? - ДУХОВЕНСТВО УПЦ (МП) ТАКИ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В ЛУГАНСЬКУ ІЗ «ЗМІЦНЕННЯ РУССКОГО МИРА» - Это же просто БЕЗУМИЕ!

  • Slava43 | 31 березня 2017, 17:08

    Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні

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