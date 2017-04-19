20 000 людей чотири години поспіль молилися у Дніпрі

Всеукраїнський великодній молитва церков «Нове покоління» відбулася 17 квітня в Дніпрі на стадіоні «Метеор», куди з усієї України з'їхалися бажаючі просити Бога за благополуччя і здоров'я для своїх близьких, а також за мир в Україні, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на GNews.org і Рrochurch.info.

«Ми хочемо, щоб цей молитовний рух охопив всю країну, залучаючи все більше людей в молитву. Щоб в кожному великому місті тисячі українців збиралися разом для того, щоб очистити свої серця і наблизитися до Бога, – зазначив Андрій Тищенко цінність молитовного марафону, старший єпископ Українкої християнської церкви «Нове покоління», голова оргкомітету заходу. – Історія доводить, що глибока молитва народу – це шлях до соціального розвитку, матеріального благополуччя і духовного благословення країни».

Всеукраїнська великодня молитва стала традиційною в Україні. Захід раз на рік проходить на найбільших майданчиках країни з метою популяризації в суспільстві біблійних цінностей і християнської моралі. 2 травня 2016 року в Дніпрі біля 20 тисяч віруючих молилися на стадіоні «Метеор». У Запоріжжі 6 травня 2013 року, на стадіоні «Славутич-Арена», молилися 12 тисяч.

В цьому році, незважаючи на холодну погоду і дощ, на стадіоні в Дніпропетровську також молилися 20 тисяч віруючих.

Після закінчення пасхальної молитви сім тисяч продуктових пакетів отримали пенсіонери і люди з малозабезпечених сімей Дніпра.

Фіналом всеукраїнської пасхальної молитви стала молитва за записками людей з проханнями до Бога. Як відзначають організатори, їх виявилося понад 100 тисяч.