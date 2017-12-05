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Реформати уклали українсько-угорськy двомовнy Біблію
6 грудня 2017, 11:22 | Кальвіністи | 0 | | Код для блогу | |
Єпископська служба Закарпатської реформатської Церкви поширює серед місцевих жителів друковану українсько-угорськy двомовнy Біблію (Новий Заповіт). Значну частину тутешніх мешканців складає угорськомовне населення, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Goloskarpat.info
Священну книгу видали в Угорщині та передали представникам україномовних протестантських церков Закарпаття.
На презентації у м. Берегові були присутні єпископ Закарпатської реформатської церкви Шандор Зан Фабіанта, його заступник Янош Гедер, єпископ Реформатської церкви Угорщини Кароль Фекете, голова Біблійного товариства Угорщини Імре Себік, голова Українського біблійного товариства Анатолій Райчинець, представник Українського біблійного товариства Володимир Броновицький.
Присутні відзначили важливість мирного співіснування народів, якому сприяє і двомовна Біблія. «Ми всі брати за Ісусом», - наголосили на заході.
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