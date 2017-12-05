Реформати уклали українсько-угорськy двомовнy Біблію

6 грудня 2017, 11:22 | Кальвіністи | 0 |   | Код для блогу |  | 

Єпископська служба Закарпатської реформатської Церкви поширює серед місцевих жителів друковану українсько-угорськy двомовнy Біблію (Новий Заповіт). Значну частину тутешніх мешканців складає угорськомовне населення, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Goloskarpat.info

Бібіля_Закарпаття.jpg

Священну книгу видали в Угорщині та передали представникам україномовних протестантських церков Закарпаття.

На презентації у м. Берегові були присутні єпископ Закарпатської реформатської церкви Шандор Зан Фабіанта, його заступник Янош Гедер, єпископ Реформатської церкви Угорщини Кароль Фекете, голова Біблійного товариства Угорщини Імре Себік, голова Українського біблійного товариства Анатолій Райчинець, представник Українського біблійного товариства Володимир Броновицький.

Присутні відзначили важливість мирного співіснування народів, якому сприяє і двомовна Біблія. «Ми всі брати за Ісусом», - наголосили на заході.

Система Orphus
теги до статті:Біблія,Закарпатська Реформаторська Церква,Реформати
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 17:59

      Когда говорят то, что тебе не приемлемо, говори о чем попало и главное посылайся на СЛОВО БОЖИЕ, а логика тут не при чем

    • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 17:55

      а если тебя ударят у нос, так другого ж носа нет.Как тогда быть?

    • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 17:52

      А що міг би сказати на цьому соборі ХРИСТОС, щоб ЙОГО уважно вислухали і взяли до уваги???

    • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 17:46

      "Поживемо - побачимо."Спокійно поспотерігаємо, а після - обговоримо-оцінимо.Отак усе в нас.А хто ж за нас все вирішить??? Господь ніколи і нікого не приневолює!Так, в імені і від імені

    • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 16:04

      Воістину, як фарисеї погрузли і буквально топляться в другорядних речах.А що таке спасіння??? Це тема для богословських найглибших досліджень і ,майже нікому не потрібних(бо що кому можуть

    Популярні статті місяця