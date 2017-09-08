В Одесі для дітей відкрили першу адвентистську школу

11 вересня 2017, 11:24 | Адвентисти | 0 |   | Код для блогу |  | 

У «Школі майбутнього», яку відкрили адвентисти Одеси, пройшов День відкритих дверей. Зустріч відвідали мами і родичі дітей, яким розповіли про школу і про методики викладання, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт  Адвентистів сьомого дня.

Батьки ставили питання про сутність християнської освіти і протестантства в цілому. З 1 вересня в школі навчаються шість першокласників (також відкрилися сьомий і восьмий класи).

Рекламу школи зробили в густонаселеному житловому масиві Райдужний, де школа орендує приміщення. У цьому масиві проживає близько 10 тис. чоловік, до того ж прилеглі школи переповнені.

Зараз планується оренда великого приміщення, оскільки виникла потреба відкрити третій, четвертий і шостий клас. Поки немає свого приміщення і педагогічний колектив невеликий, «Школа майбутнього» прикріпилася дистанційно до державної школи.

Четверта адвентистська громада Одеси будує церкву, в якій на першому поверсі буде початкова школа. Але керівництво школи шукає можливість побудувати велику школу, яка вмістила б усіх дітей.

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теги до статті:Адвентисти Сьомого Дня
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