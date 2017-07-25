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Адвентисти проведуть наукову конференцію з журналістики та медіа-служіння
2 серпня 2017, 12:40 | Адвентисти | 0 | | Код для блогу | |
В Українському гуманітарному інституті (м. Буча, Київська область), головному виші Церкви адвентистів сьомого дня в Україні, 18 жовтня відбудеться міжнародна наукова конференція «Журналістика, медіа служіння і медіаосвіта».
До участі в конференції запрошені науковці, аспіранти, докторанти, викладачі ВНЗ, журналісти, спеціалісти з медіакомунікацій, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на прес-службу адвентистів.
Питання для обговорення на заході:
1. Християнські журналісти та викладачі в умовах трансформації мас-медіа
Виклики сучасної журналістики і позиція християнських журналістів і викладачів журналістики.
Типологія християнських медіа та основні характеристики на прикладі мережі Hope Сhannel.
2. Кафедра медійних комунікацій (журналістики) у християнському ВНЗ
Освітні програми у християнських університетах: медіаслужіння, медіаосвіта, журналістика.
Особливості освітніх програм для підготовки журналістів та фахівців із медіакомунікацій у християнському ВНЗ.
Проблеми спеціалізації і компетенцій у підготовці студентів-журналістів.
Взаємодія кафедри медійних комунікацій із місцевою громадою та місцевими медіа.
3. Співпраця національних структур мережі Hope Сhannel із кафедрами медійних комунікацій і журналістики
Місія і аудиторія національних телеканалів і радіостанцій Hope Сhannel і інших християнських медіа.
Висвітлення соціальної та релігійно-духовної проблематики на Hope Сhannel і в інших християнських медіа.
Hope Сhannel як ринок праці: вимоги до журналістів і кадрова політика.
Співпраця студентів і викладачів з телеканалами всесвітньої мережі Hope Сhannel і іншими християнськими виданнями: кращий досвід.
4. Перспективи міжнародного співробітництва кафедр медійних комунікацій і журналістики і християнських медіа
Можливі теми і організація міжнародних наукових досліджень.
Мобільність студентів і викладачів.
Спільні курси.
Міжнародні проекти кафедр і редакцій ЗМІ.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Адреса: Київська обл., м. Буча, вул. Інститутська, 14, 08292. Контактний телефон: +38 (093) 895-85-48. journalist@ugi.edu.ua
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