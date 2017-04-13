Адвентисти обрали нового керівника Церкви Дніпровського регіону та його помічників

14 квітня 2017, 07:24 | Адвентисти | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Черкасах 11 квітня почав свою роботу сьомий з'їзд Церкви адвентистів сьомого дня в Дніпровському регіоні. На зустріч, яка проходила під девізом «Тільки Богу слава», приїхало 157 делегатів з Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей. Результатом стало обрання нової церковної адміністрації, повідомляє сайт ЦАСД.

Робота з'їзду почалася з заяв про місію та цінності Адвентистської Церкви.

Керівник Церкви адвентистів сьомого дня в Україні Станіслав Носов звернувся до делегатів з проповіддю.

До завершення першого робочого дня з'їзду делегати обрали нового керівника Дніпровського регіону - пастора Миколи Бойко. Секретарем обрано пастора Анатолій Дробаха і скарбником - Валентин Сугак.

 

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