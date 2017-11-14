Влада Луцька заборонила проводити спектакль у синагозі

Велика хоральна синагога Луцька Волинська обладміністрація не дозволила луцькій громаді «Хабад Любавич» провести у Великій хоральній синагозі Луцька театральний перформанс «Єврейський лабіринт». Про це у Facebook написала організатор вистави Міла Роспопа, повідомляє проект "Єврейські новини".

Організатори хотіли провести виставу 19 листопада в форматі театру-лабіринту, який показував би історію єврейської громади Луцька з часу заснування синагоги.

«Тепер ми будемо проводити виставу не в синагозі. І це так дивно. Тому що усний дозвіл провести театр-лабіринт [...] ми отримали від начальника управління культури Волинської ОДА ще минулого тижня. Тоді Валерій Дмитрук сказав лише написати невеликий лист-прохання, щоб все було офіційно. Сьогодні у відповідь на той лист ми отримали відмову», – написала Роспопа.

Влада не дозволила провести виставу на підставі аварійного стану будівлі й запропонувала влаштувати перформанс у Волинському музично-драматичному театрі. При цьому синагогу використовують як приміщення для тренувань дитячого спортивного клубу «Динамо».

У молитовному залі влаштовано спортзал. Велику хоральну синагогу Луцька побудували в 1626 році. Це ренесансна будівля з оборонною вежею, розташована на вулиці Данила Галицького в історичному центрі міста. У 1942 році її частково зруйнували, а в 1970-х роках відновили.