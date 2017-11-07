Ізраїль попросив Україну про перенесення могили рабина Нахмана з Умані

7 листопада 2017, 12:31 | Юдейство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Віце-міністр закордонних справ Ізраїлю Ципі Хотовелі доручила почати переговори з владою України про можливість перенесення останків рабі Нахмана з Умані в Ізраїль. Про це повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на радіо "Галею Цахаль" і "The Jerusalem Post".

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Директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський вважає, що українська сторона, навряд чи б погодилася. «Це свого роду національне надбання, яке щорічно приносить мільйони доларів у державний та міський бюджети, а також в кишені уманчан», - заявив Долинський.

Водночас він зазначив, що перенесення могили підтримують українські націоналісти, вони вважають, що щорічне паломництво хасидів призводить до хаосу в Умані. Питання про перенесення могили цадика Нахмана обговорюється не вперше.

У 2007 році канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Ехуда Ольмерта вела переговори з владою України про перенесення могили до 60-річчя незалежності Ізраїлю. Серед хасидів немає єдиної думки щодо правильності цього рішення. «Нелогічно, що половина Ізраїлю виїжджає з країни під час кожного Рош га-Шана», - зазначив рабі Ар’єх Ліппі, який підтримує ініціативу перенесення останків. Інша частина хасидів вважає, що це суперечить заповіту самого рабі і тривожити прах померлого можна лише в разі крайньої необхідності.

Рабі Нахман з Брацлава - засновник брацлавського хасидизму - помер і був похований в Умані в 1810 році. У 1991 році президент Леонід Кравчук оголосив могилу рабі Нахмана офіційним Історико-культурним центром брацлавських хасидів. Щороку на Рош Га-Шана близько 150 тисяч паломників приїжджають в Україну до його могили. У грудні 2016 року невідомі облили приміщення, де знаходиться могила, червоною фарбою і підкинули в синагогу свинячу голову зі свастикою. Місяць тому МВС України заявило, що затримало підозрюваних у цьому злочині.

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теги до статті:Паломництво до Умані,Хасиди,Цадик Нахман
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