У Львові під час будівельних робіт у дворі житлового будинку виявили фрагмент мацеви

Під час будівельних робіт на околиці Львова в районі вулиці Сигнівка був вилучений уламок мацеви - єврейського надгробку у формі вертикальної кам'яної плити з написами на івриті, що встановлюється на могилі. Про це повідомляє Асоціація єврейських організацій і громад України.

Як йдеться у повідомленні, цей уламок від часу ремонту так і лежить у купі будівельного сміття. Сам будинок, у дворі якого проводилися будівельні роботи, імовірно, був побудований після 1945 року.

Як уламок туди потрапив невідомо, але цілком ймовірне припущення, що в тому місці, де проводився ремонт, є ще інші уламки мацев.