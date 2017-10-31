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У Львові під час будівельних робіт у дворі житлового будинку виявили фрагмент мацеви
3 листопада 2017, 09:27 | Юдейство | 0 | | Код для блогу | |
Під час будівельних робіт на околиці Львова в районі вулиці Сигнівка був вилучений уламок мацеви - єврейського надгробку у формі вертикальної кам'яної плити з написами на івриті, що встановлюється на могилі. Про це повідомляє Асоціація єврейських організацій і громад України.
Як йдеться у повідомленні, цей уламок від часу ремонту так і лежить у купі будівельного сміття. Сам будинок, у дворі якого проводилися будівельні роботи, імовірно, був побудований після 1945 року.
Як уламок туди потрапив невідомо, але цілком ймовірне припущення, що в тому місці, де проводився ремонт, є ще інші уламки мацев.
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