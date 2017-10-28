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У 95 країнах світу сьогодні завершиться акція "Всесвітній шабат"
28 жовтня 2017, 13:41 | Юдейство | 0 | | Код для блогу | |
Акція «Всесвітній шабат» відбувається в 1400 містах 95 країн світу. Вона розпочалася о 17.25 , 27 жовтня, і закінчиться о 18.31 в суботу, повідомляє проект "Єврейські новини".
Ініціатива належить головному рабину ПАР Уоррену Голдштейну, який запропонував нерелігійним євреїв з усього світу хоча б один раз у році дотримати шабату.
Перша акція пройшла в 2015 році і швидко завоювала популярність у різних країнах, від Індії і Намібії до США та Аргентини. До неї приєдналися актриса Маїму Бялік і співачка Пола Абдул. Згідно з картою на сайті проекту, в акції «Всесвітній шабат» беруть участь Київ, Харків та Запоріжжя.
Напередодні шабату, 26 жовтня Єврейська громада Донбасу запросила киянок разом спекти халу. «Міжнародний проект - це можливість для всього єврейського світу разом виконати заповідь суботи. Це лише один шабат. Це може зробити кожен. Шабат дозволяє нам відволіктися від усього, що турбує і непокоїть, тисне на нас у повсякденному житті», - сказав рабин Голдштейн.
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