Петро Порошенко привітав євреїв України зі святом Рош-Гашана

21 вересня 2017, 09:29 | Юдейство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Привітання оприлюднила прес-служба Глави держави.

«Сердечно вітаю єврейську громаду України з Рош га-Шана - Новим 5778 роком.

Споконвіку це свято було і сьогодні залишається для єврейської громади невичерпним джерелом та приводом радості, торжества і надії, святом зміцнення віри.

Бажаю усім доброго здоров’я, миру й успіхів», - побажав Президент.

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теги до статті:Петро Порошенко,Рош га-Шана
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    Останні коментарі

    • Orest | 20 вересня 2017, 19:25

      Пора видавати серію детективних книг, заголовок підходить. Жанр - ну скоріш за все фантастичний детектив)) Якісь однобічні враження після читання данної писанини.

    • Orest | 20 вересня 2017, 19:19

      Як треба було затуркати людям голову, аби вони вірили в те що в них на плакатах?? Тільки кожного дня говорити те ж саме про УПЦ і народ дуріє, та починає вірити. Краще б факти якісь дали, чи закрили

    • enzian | 20 вересня 2017, 19:06

      Нехай їдуть марширувати до Москви.

    • igorshevchuk | 19 вересня 2017, 20:31

      * * * Скільки написано й що наговорено?? дивлюся як це насправді: пальчатка сходить із рук упокорена можна мені вам руку подати тіло із серця зсувається — тільки впокорене Бог є в серці

    • Учкудук | 19 вересня 2017, 16:22

      Офіційна УГКЦ теж не призначені і очорнює УПГКЦ вже декілька років. Вони більше переймаються свідками Єгови.чим душами своїх вірних.

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