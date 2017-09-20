Паломники хасиди прилетіли до Одеси на 22 літаках

З 17 по 19 вересня в Одесу прибуло більше 4,5 тисячі паломників, повідомляє «Думская». Вони прилетіли на 22 літаках ізраїльських, чеських і українських чартерних авіакомпаній.

Піком стало 19 вересня, коли в Одесі приземлилося 12 літаків з аеропорту імені Бен-Гуріона. Вони доставили близько 2500 осіб. Цікаво, що ізраїльська авіакомпанія Arkia експлуатує досить рідкісний тип повітряних суден - Boeing 757-300 місткістю 280 пасажирів, які теж зробили кілька рейсів до Одеси. Всі прикордонні процедури для хасидів надав новий термінал, для цього там були створені додаткові побутові умови.

Традиційно на ці дні в Одесу прибули представники спецслужб держави Ізраїль, щоб запобігти провокаціям і забезпечити безпеку своїх громадян. Крім того, спеціально під це завантаження аеропорт змінив схему руху до своїх парковок.

Не всі хасиди повернуться додому через Одесу. З Одеси вилетять назад всього 5 рейсів, решта паломників полетять на батьківщину з аеропорту «Бориспіль». Це пов'язано з малою пропускною здатністю старого терміналу міжнародного аеропорту «Одеса» (новий поки тільки приймає рейси).

На святкування Рош-Гашанна очікується прибуття близько 35 тисяч іноземних гостей.