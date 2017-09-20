Юдеї святкують 5778 рік - Рош га-Шана

Рош га-Шана (іврит, букв. „голова року”) – єврейський Новий рік, що святкується в перший і другий дні місяця Тішрей (тішрі) за єврейським календарем (випадає на вересень–жовтень). Цьогоріч це свято юдеї відзначають з вечора 20 вересня і до 22 вересня. З цього дня починається відлік днів нового єврейського року.

У ТаНаХ (сукупність Тори, Пророків, Писання) за перший місяць року вважається весняний місяць Авів, пізніше названий Нісан, коли євреї вийшли з Єгипту. Свято ж першого дня сьомого місяця Тішрей назване днем „священних зборів”, коли належить не працювати, сурмити в труби і здійснювати жертвоприношення. Свято спочатку тривало один день, згодом – два. Рош га-Шана належить до найбільш важливих єврейських свят.

Згідно з єврейською традицією, в цей день євреї пригадують сотворіння світу та людини і аналізують, як вони прожили рік, що минув. Чи було це життя достойним. І що очікує їх далі.

Детальніше про це свято читайте у статті РОШ-ГА-ШАНА — ЄВРЕЙСЬКИЙ „ГОЛОВНИЙ” НОВИЙ РІК