Юдеї святкують 5778 рік - Рош га-Шана

20 вересня 2017, 09:50 | Юдейство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Рош га-Шана (іврит, букв. „голова року”) – єврейський Новий рік, що святкується в перший і другий дні місяця Тішрей (тішрі) за єврейським календарем (випадає на вересень–жовтень). Цьогоріч це свято юдеї відзначають з вечора  20 вересня і до 22 вересня. З цього дня починається відлік днів нового єврейського року.

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У ТаНаХ (сукупність Тори, Пророків, Писання) за перший місяць року вважається весняний місяць Авів, пізніше названий Нісан, коли євреї вийшли з Єгипту. Свято ж першого дня сьомого місяця Тішрей назване днем „священних зборів”, коли належить не працювати, сурмити в труби і здійснювати жертвоприношення. Свято спочатку тривало один день, згодом – два. Рош га-Шана належить до найбільш важливих єврейських свят.

Згідно з єврейською традицією, в цей день євреї пригадують сотворіння світу та людини і аналізують, як вони прожили рік, що минув. Чи було це життя достойним. І що очікує їх далі.

Детальніше про це свято читайте у статті РОШ-ГА-ШАНА — ЄВРЕЙСЬКИЙ „ГОЛОВНИЙ” НОВИЙ РІК

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теги до статті:Рош га-Шана
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    Останні коментарі

    • igorshevchuk | 19 вересня 2017, 20:31

      * * * Скільки написано й що наговорено?? дивлюся як це насправді: пальчатка сходить із рук упокорена можна мені вам руку подати тіло із серця зсувається — тільки впокорене Бог є в серці

    • Учкудук | 19 вересня 2017, 16:22

      Офіційна УГКЦ теж не призначені і очорнює УПГКЦ вже декілька років. Вони більше переймаються свідками Єгови.чим душами своїх вірних.

    • bopa | 19 вересня 2017, 09:22

      Не буде таких глибоких об'єктивних досліджень, втратимо те що маємо. Господь нам цього не простить! І ціна розплати буде небачено дорогою. Освідомлюймо!

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:59

      Гарний коментар дозволю собі доповнити кінець: "Це велика перемога і вся слава тільки Богу! А я зі своїми братами прикладемо усіх зусиль, щоб бути вірним і виконувати Його святі заповіді".

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:40

      Реальність залежить від нас! "Ніхто за нас не зробиnь нашої роботи", шановний Fr.

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