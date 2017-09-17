Аеропорт «Вінниця» прийняв перші чартери з хасидами

19 вересня 2017, 11:36 | Юдейство | 0 |   | Код для блогу |  | 

У міжнародному аеропорту «Вінниця» 18 вересня приземлився перший літак в рамках щорічної програми прийому хасидів, повідомляє «Інформаційна Вінничина».

Паломники-юдеї прямують зі всього світу до Умані на святкування єврейського Нового року Рош-а-Шана. Загалом через повітряні ворота Вінниці на святкування прибудуть більше 1000 хасидів із Тель-Авіва. Їх доставлять вісім чартерних рейсів авіакомпаній МАУ та «Роза вітрів». Також паломники добиратимуться й регулярним рейсом Вінниця - Тель-Авів.

Як повідомляє Вінницька транспортна компанія, в аеропорту для паломників організована спеціальна схема розміщення і руху пасажирського автотранспорту, який доставлятиме паломників до Умані. На період хасидської програми в аеропорту також посилено заходи безпеки. В організації заходів безпеки беруть участь як українські, так і ізраїльські фахівці.

У першому чартерному рейсі прибули близько 200 пасажирів. Окрім євреїв, вінничани також користуються можливістю здійснити подорож за більш привабливими умовами.

Завершиться хасидська програма в аеропорту «Вінниця» 25 вересня.

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теги до статті:Паломництво до Умані,Хасиди
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    Останні коментарі

    • bopa | 19 вересня 2017, 09:22

      Не буде таких глибоких об'єктивних досліджень, втратимо те що маємо. Господь нам цього не простить! І ціна розплати буде небачено дорогою. Освідомлюймо!

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:59

      Гарний коментар дозволю собі доповнити кінець: "Це велика перемога і вся слава тільки Богу! А я зі своїми братами прикладемо усіх зусиль, щоб бути вірним і виконувати Його святі заповіді".

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:40

      Реальність залежить від нас! "Ніхто за нас не зробиnь нашої роботи", шановний Fr.

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:36

      РІСУ допомогла читачам. Нажаль, вчасно не зміг відреагувати. Молитва подіяла! Щиро вдячний редакції за об'єктивність. Ваш шанувальник. Богдан Павликевич.

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:01

      Очевидно, що єдність досягається у ділах. Коли щось робиш спільно! А розуміння у кожного своє, бо ми всі різні. Тому такі "столи" обговорювали би спільні дії по виконанню певних завдань, а

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