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Аеропорт «Вінниця» прийняв перші чартери з хасидами
19 вересня 2017, 11:36 | Юдейство | 0 | | Код для блогу | |
У міжнародному аеропорту «Вінниця» 18 вересня приземлився перший літак в рамках щорічної програми прийому хасидів, повідомляє «Інформаційна Вінничина».
Паломники-юдеї прямують зі всього світу до Умані на святкування єврейського Нового року Рош-а-Шана. Загалом через повітряні ворота Вінниці на святкування прибудуть більше 1000 хасидів із Тель-Авіва. Їх доставлять вісім чартерних рейсів авіакомпаній МАУ та «Роза вітрів». Також паломники добиратимуться й регулярним рейсом Вінниця - Тель-Авів.
Як повідомляє Вінницька транспортна компанія, в аеропорту для паломників організована спеціальна схема розміщення і руху пасажирського автотранспорту, який доставлятиме паломників до Умані. На період хасидської програми в аеропорту також посилено заходи безпеки. В організації заходів безпеки беруть участь як українські, так і ізраїльські фахівці.
У першому чартерному рейсі прибули близько 200 пасажирів. Окрім євреїв, вінничани також користуються можливістю здійснити подорож за більш привабливими умовами.
Завершиться хасидська програма в аеропорту «Вінниця» 25 вересня.
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Гарний коментар дозволю собі доповнити кінець: "Це велика перемога і вся слава тільки Богу! А я зі своїми братами прикладемо усіх зусиль, щоб бути вірним і виконувати Його святі заповіді". |
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