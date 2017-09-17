Аеропорт «Вінниця» прийняв перші чартери з хасидами

У міжнародному аеропорту «Вінниця» 18 вересня приземлився перший літак в рамках щорічної програми прийому хасидів, повідомляє «Інформаційна Вінничина».

Паломники-юдеї прямують зі всього світу до Умані на святкування єврейського Нового року Рош-а-Шана. Загалом через повітряні ворота Вінниці на святкування прибудуть більше 1000 хасидів із Тель-Авіва. Їх доставлять вісім чартерних рейсів авіакомпаній МАУ та «Роза вітрів». Також паломники добиратимуться й регулярним рейсом Вінниця - Тель-Авів.

Як повідомляє Вінницька транспортна компанія, в аеропорту для паломників організована спеціальна схема розміщення і руху пасажирського автотранспорту, який доставлятиме паломників до Умані. На період хасидської програми в аеропорту також посилено заходи безпеки. В організації заходів безпеки беруть участь як українські, так і ізраїльські фахівці.

У першому чартерному рейсі прибули близько 200 пасажирів. Окрім євреїв, вінничани також користуються можливістю здійснити подорож за більш привабливими умовами.

Завершиться хасидська програма в аеропорту «Вінниця» 25 вересня.