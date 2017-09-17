В Умані безпеку під час святкування Рош-Га-Шана забезпечують понад 500 поліцейських

19 вересня 2017, 10:31 | Юдейство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Дотримання громадського порядку та безпеки громадян під час святкування Рош-Га-Шана (Нового року за іудейським календарем) цілодобово забезпечують понад 500 поліцейських.

Як повідомляє видання "Рідний край", станом на ранок 18 вересня в Умань на святкування Рош-Га-Шана прибуло понад 9500 паломників-хасидів із 7 країн світу.

Дотримання громадського  порядку та безпеки громадян в місцях компактного перебування та проживання паломників-хасидів та здійснення культових заходів забезпечує зведений загін працівників поліції цілодобово. На даний час порушень правопорядку в зоні компактного перебування паломників не зафіксовано.

 

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теги до статті:Паломництво до Умані,Хасиди
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    • bopa | 19 вересня 2017, 09:22

      Не буде таких глибоких об'єктивних досліджень, втратимо те що маємо. Господь нам цього не простить! І ціна розплати буде небачено дорогою. Освідомлюймо!

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:59

      Гарний коментар дозволю собі доповнити кінець: "Це велика перемога і вся слава тільки Богу! А я зі своїми братами прикладемо усіх зусиль, щоб бути вірним і виконувати Його святі заповіді".

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:40

      Реальність залежить від нас! "Ніхто за нас не зробиnь нашої роботи", шановний Fr.

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:36

      РІСУ допомогла читачам. Нажаль, вчасно не зміг відреагувати. Молитва подіяла! Щиро вдячний редакції за об'єктивність. Ваш шанувальник. Богдан Павликевич.

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:01

      Очевидно, що єдність досягається у ділах. Коли щось робиш спільно! А розуміння у кожного своє, бо ми всі різні. Тому такі "столи" обговорювали би спільні дії по виконанню певних завдань, а

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