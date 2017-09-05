Хасиди провели на березі Азовського моря міжнародний табір для хлопців

«Шіурей Тора Любавич» повідомила про успішну роботу табору для хлопців «Ган Ісроель-5777», спільного проекту єврейської громади Дніпра, STL і YEKA, проведеного за підтримки CTeens і СKids, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт місцевої єврейської громади.

Уже друге літо поспіль місцем для проведення табору стала комфортабельна база відпочинку «Блакитне полум'я» на березі Азовського моря (Херсонська область). В цьому році в табір вирушили понад 150 дітей з Дніпра, Києва, Кам'янського, Запоріжжя, Житомира, Херсона, Харкова, Чернівців, Тернополя, Одеси, Миколаєва і навіть з Ізраїлю і Берліна.

Географія вожатих теж різноманітна: Україна, Ізраїль, Англія, Австралія, США.

Про табір «Ган Ісроель-5777» розповіла Алізе Рабинович. За її словами, це «найбільш очікуваний табір для єврейських хлопчаків».

Діти поринули в драйвове і насичене табірне життя: отримали бандани на відкритті, почали проявляти свої здібності і таланти у всіляких гуртках, спортивних майданчиках і вечірніх заходах, вступили в загін «Цівос Ашем» (армії Всевишнього).

Для дітей в таборіорганізували кошерне п'ятиразове харчування.

"Душевний і по-хасидському яскравий Шабат зарядив теплотою і святістю всіх учасників", - повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.