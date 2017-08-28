В Умані зберуться 30 тис. паломників на святкування юдейського Нового року

30 серпня 2017, 15:11 | Юдейство | 1 |   | Код для блогу |  | 

З 20 по 21 вересня в місті Умань Черкаської області пройде щорічне святкування Нового року за юдейським календарем - Рош Га-Шана, з цієї нагоди в Україну прибуде понад 30 тис. людей з понад 20 країн світу.

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Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, про це йшлося на зустрічі голови Нацполіції Сергія Князева з представниками Держави Ізраїль на чолі з послом Еліавом Білоцерківським з приводу забезпечення правопорядку під час паломництва до Умані.

Князев повідомив, що традиційно забезпечувати громадський порядок поліція буде разом з працівниками Національної гвардії, передає УНІАН.

В цьому році до забезпечення громадської безпеки планується залучити близько 500 поліцейських, а також не менше 15 співробітників поліції Держави Ізраїль.

Також до охорони громадського порядку задіють новий підрозділ - тактичну поліцію, основне завдання якої - забезпечення правопорядку під час масових заходів.

Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, в період з 17 по 27 вересня в Умані будуть розгорнуті зведений загін рятувальників у складі 92 людини та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки, водолазне відділення, хімічна і піротехнічна групи.

Єврейський Новий рік або Рош Га-Шана відзначають два дні. Щорічно він припадає на різні дати, тому що відзначається в новий місяць осіннього місяця «тишрей». За єврейським календарем, він випадає на вересень або жовтень. Цього року Єврейський Новий рік припадає на 20-21 вересня. Це свято вважають одним з головних.

Щорічно в Умані збираються прихильники юдейської течії хасидизму, оскільки тут, на єврейському кладовищі похований Рабе Нахман з Брацлава (1772-1810) - засновник Брацлавського (бреславського) хасидизму. Могила цадика - одна з найбільш шанованих святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.

 

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теги до статті:Паломництво до Умані,Рош га-Шана,Хасиди
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Коментарі

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  • enzian | 30 серпня 2017, 15:34
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    Нехай почуваються як удома, але не забувають, що все ж таки в гостях.

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Останні коментарі

  • enzian | 30 серпня 2017, 15:34

    Нехай почуваються як удома, але не забувають, що все ж таки в гостях.

  • igorshevchuk | 29 серпня 2017, 20:03

    "Звідки дитина могла знати про своє майбутнє покликання?" Це - можливе.

  • анатолій дутчак | 29 серпня 2017, 18:30

    Якщо колись Ульянов, Джугашвілі чи фюрер прийняли хрещення в Церкві і потім, раз чи більше, відвідали храм - це означає що Церква мала зв'язки з РДСРП(б) чи з НСРПН? Якщо хлоп ранком побив жінку а

  • Василий Петров | 29 серпня 2017, 16:20

    Бабло рулит.

  • enzian | 29 серпня 2017, 16:12

    Виправданням такої поведінки "священника" не може бути жодна причина.

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