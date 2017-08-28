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В Умані зберуться 30 тис. паломників на святкування юдейського Нового року
30 серпня 2017, 15:11 | Юдейство | 1 | | Код для блогу | |
З 20 по 21 вересня в місті Умань Черкаської області пройде щорічне святкування Нового року за юдейським календарем - Рош Га-Шана, з цієї нагоди в Україну прибуде понад 30 тис. людей з понад 20 країн світу.
Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, про це йшлося на зустрічі голови Нацполіції Сергія Князева з представниками Держави Ізраїль на чолі з послом Еліавом Білоцерківським з приводу забезпечення правопорядку під час паломництва до Умані.
Князев повідомив, що традиційно забезпечувати громадський порядок поліція буде разом з працівниками Національної гвардії, передає УНІАН.
В цьому році до забезпечення громадської безпеки планується залучити близько 500 поліцейських, а також не менше 15 співробітників поліції Держави Ізраїль.
Також до охорони громадського порядку задіють новий підрозділ - тактичну поліцію, основне завдання якої - забезпечення правопорядку під час масових заходів.
Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, в період з 17 по 27 вересня в Умані будуть розгорнуті зведений загін рятувальників у складі 92 людини та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки, водолазне відділення, хімічна і піротехнічна групи.
Єврейський Новий рік або Рош Га-Шана відзначають два дні. Щорічно він припадає на різні дати, тому що відзначається в новий місяць осіннього місяця «тишрей». За єврейським календарем, він випадає на вересень або жовтень. Цього року Єврейський Новий рік припадає на 20-21 вересня. Це свято вважають одним з головних.
Щорічно в Умані збираються прихильники юдейської течії хасидизму, оскільки тут, на єврейському кладовищі похований Рабе Нахман з Брацлава (1772-1810) - засновник Брацлавського (бреславського) хасидизму. Могила цадика - одна з найбільш шанованих святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.
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- 30 серпня 2017, 15:34| Коментувати коментар
Нехай почуваються як удома, але не забувають, що все ж таки в гостях.
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