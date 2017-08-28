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Рятувальники Умані готуються до зустрічі хасидів-паломників
29 серпня 2017, 14:45 | Юдейство | 0 | | Код для блогу | |
Щороку у вересні місяці під час святкування іудейського Нового року (Рош-га-Шана) хасиди з усього Світу поспішають до могили свого духовного наставника цадика Нахмана. Масове паломництво брацлавських хасидів до міста Умані Черкаської області цього року відбудеться в період з 17 по 27 вересня. За попередніми оцінками, цього року до районного центру Черкаської області очікується прибуття близько 35-40 тисяч хасидів.
На думку фахівців з питань аналізу та моделювання надзвичайних ситуацій, серед найбільш вразливих щодо ймовірних надзвичайних подій об’єктів є будівля над похованням цадика Р. Нахмана, синагога, наметове містечко та Осташівський став. Що не дивно, адже саме на цих об’єктах під час проведення релігійних заходів очікується найбільша концентрація людей. До того ж у випадку будь-якої надзвичайної події на зазначених об’єктах може счинитися серед прочан паніка, а відтак і тиснява із непередбачуваними наслідками.
З метою підвищення готовності пожежно-рятувальних підрозділів до дій в складних умовах релігійного свята, ще до прибуття прочан, рятувальники проводять комплекс заходів спрямованих на попередження та оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації. Зокрема, з урахуванням досвіду минулих років розробляється спеціальний план розташування техніки, схеми пересування мобільних груп та патрулів, перевіряються шляхи евакуації, системи внутрішнього та зовнішнього водопостачання, наявність та справність первинних засобів пожежогасіння. Проводиться перевірка важливих об‘єктів, навчання на них.
28 серпня чергові подібні навчання були проведені на Синагозі з навчальним центром. Під час тренувань, рятувальниками із застосуванням апаратів на стиснутому повітрі були відпрацьовані дії в умовах сильного задимлення. Ланки газодимозахисної служби вивчали планування будівлі, а також відпрацювали нормативи з пошуку та евакуації потерпілих.
Водночас фахівці ДСНС перевірили гідранти та інші джерела протипожежного водопостачання.
До участі в навчаннях залучалися 2 одиниці спецтехніки та 11 чоловік особового складу.
З метою ознайомлення паломників з правилами пожежної безпеки в Україні та навчання їх основним правилам життєдіяльності, Уманським районним відділом на англійській мові та івриті розроблені спеціальні пам’ятки, які будуть вручатися прочанам під час їхньої реєстрації. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
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Виправданням такої поведінки "священника" не може бути жодна причина. |
- 29 серпня 2017, 15:52
А журналісти перепитали у священика причину. На то вони і професіонали, щоби виясняти суть проблеми, а не чекати на офіційні короткі описи. Зрештою, що вас переконувати, якщо СПЖ ваше джерело. |
- 29 серпня 2017, 15:44
Щодо причини, оф. на сайті УПЦ КП про причину жодного слова не сказано, що ж виходить для ЗМІ одна версія, а для "патріарха" інша, чи може насправді все не так як розкручують в |
- 29 серпня 2017, 15:40
Я вже надивився брехні від СПЖ. І як вони перекручують інформацію також бачив. І вони самі не користуються офіційними даними поліції, а подають виключно як їм зручно, як потрібно замовникам. Особливо |
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