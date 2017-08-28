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У Києві відбувся всеукраїнський саміт єврейської молоді
29 серпня 2017, 09:28 | Юдейство | 0 | | Код для блогу | |
Всеукраїнський саміт єврейської молоді, організований Українським союзом єврейських студентів (UUJS) за підтримки Ваада України, Україно-ізраїльського Інституту стратегічних досліджень ім. Голди Меїр та інших організацій, відбувся днями у Києві.
Мета саміту – залучення молоді до активної участі в житті єврейської громади України, повідомляє ВААД З привітанням до учасників саміту, а також з лекцією про проблеми та завдання сучасної єврейської громади, виступив співпрезидент Вааду України Йосип Зісельс.
«Єврейська громада, яка існує в Україні, є однією з найбільших у світі. Громада не має майбутнього, якщо вона не працює з молоддю, і якщо молодь не працює в громаді, не інтегрується в її інститути, взаємини, її життя, і природним шляхом не продовжує просувати єврейське життя в даній країні... Вам пощастило, тому що на вашу молодість припала дуже важлива частина історії України - її становлення як держави... Повірте, що далеко не в кожній країні, навіть цивілізованій, такий як країни Західної Європи або США, молодь вірить, що щось може змінити», – зазначив він.
На саміті обрали новий склад правління. Зокрема, новим президентом організації стала Ганна Вишнякова. Про це повідомляє УНІАН-релігії.
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Виправданням такої поведінки "священника" не може бути жодна причина. |
- 29 серпня 2017, 15:52
А журналісти перепитали у священика причину. На то вони і професіонали, щоби виясняти суть проблеми, а не чекати на офіційні короткі описи. Зрештою, що вас переконувати, якщо СПЖ ваше джерело. |
- 29 серпня 2017, 15:44
Щодо причини, оф. на сайті УПЦ КП про причину жодного слова не сказано, що ж виходить для ЗМІ одна версія, а для "патріарха" інша, чи може насправді все не так як розкручують в |
- 29 серпня 2017, 15:40
Я вже надивився брехні від СПЖ. І як вони перекручують інформацію також бачив. І вони самі не користуються офіційними даними поліції, а подають виключно як їм зручно, як потрібно замовникам. Особливо |
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