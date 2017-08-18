Син головного рабина України надав допомогу чоловікові, якого збив син Шуфрича

27 серпня 2017, 10:25 | Юдейство | 0 |   | Код для блогу |  | 

У суботу, 26 серпня, в Києві, на перехресті поряд із синагогою автомобіль марки Bentley, яким керував син народного депутата Нестора Шуфрича на великій швидкості збив людину.

Про що повідомила прес-служба самого Нестора Шуфрича, заявивши, що потерпілому буде надана допомога в лікуванні, а сам син нардепа не має наміру залишати територію України.

Тим часом, як пишуть в соцмережі, першу допомогу чоловікові надав син головного рабина України Мендель. Про це повідомляє Шимон Бріман на своїй сторінці в Facebook, інформує Страна.ua.

"Мендель встиг вбігти в синагогу, взяти спеціальний ізраїльський медичний рюкзак першої допомоги, що знаходяться на охороні в синагозі і встиг надати необхідну термінову медичну допомогу поки не приїхала швидка допомога. Допомогли навички, отримані за час служби в ізраїльській армії", - йдеться в повідомленні.

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теги до статті:Шимон Бріман
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    Останні коментарі

    • 13moiseev | 27 серпня 2017, 12:30

      Похоже на обычную беллетристику для поиска новых сенсаций, и как пример нынешняя работа кирила и папы. Вот ведь незадача, что для подтверждения всего "написанного и правдивого" нужно было

    • Гриша Котенко | 27 серпня 2017, 10:48

      так пукін кругом розказує шо його до таких притягує особливо у бані

    • Василий Петров | 27 серпня 2017, 00:21

      Ещё вчера и все без исключения культовые сооружения независимо от принадлежности и конфессии надо передать в пользование общинам в т.ч. вместе со всем честно награбленным нелёгким

    • enzian | 26 серпня 2017, 15:55

      Справді, після закінчення терміну оренди треба обов'язково відібрати Почаївську лавру у москвославних псів.

    • Василий Петров | 25 серпня 2017, 21:14

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