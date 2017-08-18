Гараж виявився середньовічною синагогою

25 серпня 2017, 08:27 | Юдейство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Сім'я з міста Кастельон-де-Ампуріас, Іспанія, протягом кількох десятиліть використовувала в якості гаража будівлю, яка виявилась середньовічною синагогою. Як повідомляє УНІАН-релігії з посиланням на "La Vanguardia", предки нинішніх власників придбали будинок у єврейському кварталі на аукціоні в 1825 році.

Дослідження архівів, пов'язаних з цим районом, почалися лише в кінці XIX століття, а в 2014-2015 роках були проведені археологічні розкопки. Вони підтвердили, що в XIII столітті на цьому місці стояла синагога, яка була одним з найважливіших іудейських храмів на території сучасної провінції Жирона.

Після того, як стало відомо про історичне минуле цієї споруди, її власники зайнялися просуванням проекту, присвяченого єврейській спадщині на цих землях, і за попередньою домовленістю проводять екскурсії. У Середньовіччі єврейська громада Кастельон-де-Ампуріас була третьою за чисельністю в регіоні слідом за Жироной і Перпиньяном. За даними експертів, перші згадки про цей храм датуються 1264 роком. Дослідники змогли встановити розташування синагогального ковчега для сувоїв Тори та інші частини будівлі. Імовірно в ній також була міква – басейн для обмивання.

Крім того, дослідники вважають, що портик, який зберігся у зовнішній частині будівлі, був спроектований Арнау Фонтом, відомим майстром того часу, якому також приписується робота над елементами міського собору й монастиря Вилабертране.

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теги до статті:Синагога
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