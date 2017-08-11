В Одесі виявили підземелля з фрагментами старовинних надгробків з єврейського кладовища

15 серпня 2017, 09:55 | Юдейство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Під час реставрації Воронцовської колонади в Одесі під бельведером виявили підземелля зі склепінчастою стелею. Як повідомляє проект "Єврейські новини", у приміщенні, якому загрожує просідання, знайдені 300 фрагментів старовинних надгробків.

Ймовірно їх сюди перенесли в 30-х роках минулого століття після знищення Першого єврейського кладовища. Там також виявили два австрійських снаряди часів Першої світової війни й паливний бак літака часів Другої світової війни.

Фахівці та вчені пропонують зробити в підземеллі музей і встановити в ньому знайдені при реставрації знахідки - античні й середньовічні предмети і більш сучасні речі. Про це інформує УНАН-релігії.

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теги до статті:Юдаїзм
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    Останні коментарі

    • enzian | 15 серпня 2017, 19:21

      Повідомлення про цю юродиву стають дедалі смішнішими.

    • анатолій дутчак | 15 серпня 2017, 19:00

      Надзвичайно гарна ідея. Але! Автор розуміє конкордат як ту убогу і примітивну КОНЦЕПЦІЮ ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Вона десь тут є і відчувається що мабуть і автор приклав руку до її

    • анатолій дутчак | 15 серпня 2017, 18:44

      Ага. Наприклад - громадянин Іванов ходив до церкви, постив коли треба, жінку не бив, ну і т.д. Але щось пішло не так і не попав до Раю. Чи може якось Іванов позиватись при таких обставинах до церкви?

    • dutchak1 | 15 серпня 2017, 18:03

      Можна поспівчувати громаді. Виходить на те, що їх дійсно обікрали. І, якщо громада дійсно хоче повернути свої кошти, треба поступати грамотно. Поки що все робиться не зовсім правильно. Перше, як

    • Василий Петров | 15 серпня 2017, 15:36

      И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне, Матфея 10, 28

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