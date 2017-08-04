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У Херсоні відкрили меморіал ребе Гілеля з Парича
9 серпня 2017, 11:11 | Юдейство | 0 | | Код для блогу | |
У Херсоні урочисто відкрито меморіальний комплекс на могилі рабі Гілеля з Парича. На відкритті комплексу були присутні представники єврейської громади міста, а також міської влади, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Djc.com.ua.
Рабе Гілель з Парича народився в місті Хомець (Білорусь) в 1795 році. Його наставником був ребе Авраам-Дов з Овруча - глава рабинатського суду Житомира і автор книги «Бат Аїн». Потім навчався у ребе Мордехая з Чорнобиля. В процесі навчання познайомився з хасидизмом і вирішив стати послідовником цієї течії. У 1818 році збирав гроші для викупу полонених євреїв, а також постачав солдатів-євреїв кошерною їжею. Ребе Гілель написав багато праць з хасидизму. Помер в 1864 році в Херсоні під час поїздки єврейськими поселеннями, і був похований в центрі міста поруч з християнськими похованнями (через відсутність в ті часи єврейського кладовища).
На урочисту церемонію відкриття меморіального комплексу на могилі ребе Гілеля прибули делегації єврейських громад різних областей України, голова Херсонської області Андрій Гордєєв і мер Херсона Володимир Миколаєнко, народний депутат Олександр Співаковський. Рабин Йосеф-Іцхак Вольф назвав імена тих, завдяки кому відкриття Меморіалу стало можливим. Особливо відзначив він підприємця Юхима Каплана, який два роки тому висунув ідею його створення, і зробив все для її здійснення.
У радянські часи могила хасидського праведника була занедбана. Для ідентифікації могили ребе Гілеля в 1992 році в Херсон приїжджали вчені рабини з головного рабинату Ізраїлю, після чого відомий підприємець Едуард Грузберг виділив кошти для облаштування поховання, а сааме створення наземного склепу. Текст на мармуровій плиті могили цадика редагував Любавічеський ребе Менахем-Мендл Шнеєрсон. У ньому сказано, що тут спочиває «арава кодеш»: рабин святий, рабин-праведник, рабин-хасид, рабин-Гаон (геній).
З огляду на те, що велич постаті Гілеля з Парича, похованого в Херсоні, можна порівняти з видатними діячами єврейського світу, Херсонській єврейській громаді «Хабад», на чолі з головним рабином міста Херсона та Херсонської області Йосефом-Іцхаком Вольфом, вдалося в цьому році створити Меморіальний комплекс ребе Гілеля, що представляє собою архітектурну пам'ятку з розвиненою інфраструктурою, яка дозволяє проводити релігійні служби.
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