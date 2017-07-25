Велика срібна ханукія в Дніпрі може увійти в «Книгу рекордів Гіннесса»

3 серпня 2017, 12:01 | Юдейство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Велику срібну ханукію, яку недавно подарував Дніпропетровській єврейській громаді меценат Олександр Петровський, встановили на перетині галерей місцевого центру «Менора» і мають намір внести в «Книгу рекордів Гіннесса» як найбільшу срібну скульптуру в світі, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт  місцевої єврейської громади.

Для правильного оформлення заявки проведено офіційний обмір ханукії, головний інженер центру «Менора» Олександр Мірошник констатував, що висота ханукії 252,5 см, а ширина – 197 см. Вимірювання супроводжувалися фото і відео фіксацією.

Попередній рекорд серед «срібних виробів» по ​​висоті становить 208 сантиметрів, так що єврейська ханукія Дніпра легко обходить його. Найближчим часом документи будуть направлені в організацію, що відає прийомом заявок на рекорди.

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теги до статті:Юдеї в Дніпрі
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