Юдеї всього світу дотримуються посту 9 ава

В цьому році дев'яте число місяця Ав (Менахем-Ав) відповідає 31 липня – 1 серпня. В Україні піст розпочався 31 липня о 20.43. Закінчення посту сьогодні о 21.25.

Десятки тисяч ізраїльтян вже приїхали чи їдуть до Єрусалиму, щоб провести траурні молитви біля Західної стіни Храмової гори, яка символізує трагедію руйнування Другого Храму в першому столітті н.е. і традиційно називається Стіна плачу.

У зв'язку з великою кількістю бажаючих провести найближчу добу в Старому місті Єрусалиму поліція вживає посилені заходи безпеки — для того, щоб заходи Дев'ятого Ава пройшли без інцидентів.

До цього дня готуються також медичні служби по всій країні, так як багато людей відчувають погіршення стану здоров'я або втрачають свідомість, намагаючись витримати добовий пост (повна відмова від їжі і води протягом 25 годин).

Згідно з Торою, єврейські та світові трагедії, приурочені до дня 9 Ава (руйнування Першого і Другого Храмів, вигнання євреїв з Іспанії, початок Першої світової війни, початок масової депортації євреїв Варшави у табори знищення і багато інших) були обумовлені негідною поведінкою 10 з 12 розвідників, оклеветавших Ерец-Ісраель після огляду Країни.

Брехливі і боягузливі розвідники повернулися в табір Мойсея 9 Ава і змусили євреїв ридати, вислуховуючи їхні розповіді про "жахи" Країни Ізраїлю, з-за чого їм було сказано Творцем: "Плакали даремно, але відтепер будете ридати по-справжньому протягом багатьох поколінь" ("бхия ле-дорот").

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нитаньягу в Facebook. написав що ввечері 31 липня єврейський народ сумує про руйнацію двох наших Храмів у Єрусалимі.





"На фото ми бачимо тріумфальну арку Тита, встановлену в центрі Риму більше двох тисяч років тому на знак перемоги римлян над євреями. Ми бачимо зображення римських солдатів з трофеями із зруйнованого Храму. Серед іншого вони несуть семисвічник, що став символом Держави Ізраїль. Ця арка ще один доказ нерозривному зв'язку єврейського народу та його вічної столиці Єрусалиму. Історія довела міцність духу нашого народу, який після тисячоліть вигнання повернувся на свою землю і відтворив наша держава", - йдеться в повідомленні Нитаньяху в Facebook.