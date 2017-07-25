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Тисячі євреїв зібрались на жалобу біля Стіни плачу
1 серпня 2017, 13:33 | Юдейство | 0 | | Код для блогу | |
У ніч на 1 серпня євреї увійшли в день жалоби та посту Дев’ятого ава (місяця). Увесь народ згадує трагічне руйнування Першого та Другого храмів в Єрусалимі, які були центром релігійного життя. Про це повідомляє Zik з посиланням на EPA.
Саме на Дев’яте ава сталися страшні трагедії в історії народу – поразка єврейських повстанців у 135 році, початок хрестового походу у 1095 році, де загинули десятки тисяч євреїв тощо.
Народ нічого не їсть, не може пити, працювати та не вдягає шкіряне взуття. Крім того, це єдиний день у році, коли не можна читати Тору. Адже її пізнання вважають джерелом радості.
Тотальний піст розпочинається за кілька хвилин до заходу сонця з вечора 8 ава. Закінчення – при появі зірок на небі увечері 9 ава.
Тисячі євреїв зібралися на молитву біля Стіни плачу в Єрусалимі. Вони задумливі та засмучені через ті страждання, що пережив народ у минулому.
У багатьох на очах видніються сльози. Біль за трагедії минулого досі не покинув єврейську спільноту.
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