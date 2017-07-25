Тисячі євреїв зібрались на жалобу біля Стіни плачу

У ніч на 1 серпня євреї увійшли в день жалоби та посту Дев’ятого ава (місяця). Увесь народ згадує трагічне руйнування Першого та Другого храмів в Єрусалимі, які були центром релігійного життя. Про це повідомляє Zik з посиланням на EPA.

Саме на Дев’яте ава сталися страшні трагедії в історії народу – поразка єврейських повстанців у 135 році, початок хрестового походу у 1095 році, де загинули десятки тисяч євреїв тощо.

Народ нічого не їсть, не може пити, працювати та не вдягає шкіряне взуття. Крім того, це єдиний день у році, коли не можна читати Тору. Адже її пізнання вважають джерелом радості.

Тотальний піст розпочинається за кілька хвилин до заходу сонця з вечора 8 ава. Закінчення – при появі зірок на небі увечері 9 ава.

Тисячі євреїв зібралися на молитву біля Стіни плачу в Єрусалимі. Вони задумливі та засмучені через ті страждання, що пережив народ у минулому.

У багатьох на очах видніються сльози. Біль за трагедії минулого досі не покинув єврейську спільноту.