Вперше в Україні юдеї зможуть помолитися в міцво-мобілі

19 липня 2017, 09:53 | Юдейство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Вперше в Україні з 2 по 20 серпня пройде перша Єврейська експедиція міцво-мобіля (пересувної синагоги), організована Федерацією єврейських громад України. Як повідомляє головний портал міста Херсона, експедиція проходитиме в Херсонській, Миколаївській, Одеській і Запорізькій областях.

Стартує проект у місті Херсон, а потім відвідає єврейські громади в містах Каховка, Нова Каховка, Олешки і Генічеськ. Експедиція пройде під гаслом "Навіть один добрий вчинок висвітлює багато темряви".

Рабини розповідатимуть людям про єврейство, вчити разом з ними Тору, ставити мезузи в будинку, тощо. У міцво-мобілі перебуватимуть усі необхідні єврейські атрибути для виконання важливих заповідей Тори.

Міцво-мобіль – транспортний засіб, що використовується хасидами руху Хабад з метою поширення інформації про юдаїзм і залучення людей (євреїв і неєвреїв) до виконання заповідей Божих. По суті, міцво-мобіль є мобільною синагогою. Про це інформує УНІАН-релігії.

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теги до статті:Юдаїзм
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