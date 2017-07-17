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Вперше в Україні юдеї зможуть помолитися в міцво-мобілі
19 липня 2017, 09:53 | Юдейство | 0 | | Код для блогу | |
Вперше в Україні з 2 по 20 серпня пройде перша Єврейська експедиція міцво-мобіля (пересувної синагоги), організована Федерацією єврейських громад України. Як повідомляє головний портал міста Херсона, експедиція проходитиме в Херсонській, Миколаївській, Одеській і Запорізькій областях.
Стартує проект у місті Херсон, а потім відвідає єврейські громади в містах Каховка, Нова Каховка, Олешки і Генічеськ. Експедиція пройде під гаслом "Навіть один добрий вчинок висвітлює багато темряви".
Рабини розповідатимуть людям про єврейство, вчити разом з ними Тору, ставити мезузи в будинку, тощо. У міцво-мобілі перебуватимуть усі необхідні єврейські атрибути для виконання важливих заповідей Тори.
Міцво-мобіль – транспортний засіб, що використовується хасидами руху Хабад з метою поширення інформації про юдаїзм і залучення людей (євреїв і неєвреїв) до виконання заповідей Божих. По суті, міцво-мобіль є мобільною синагогою. Про це інформує УНІАН-релігії.
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