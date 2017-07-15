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Консул Ізраїлю вимагає покарати винних в антисемітських актах вандалізму у Львові
17 липня 2017, 11:42 | Юдейство | 0 | | Код для блогу | |
Почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України вимагає покарати винних у антисемітських актах вандалізму у Львові. 13 липня троє молодиків намагалися спаплюжити споруду на території «Простору синагог», повідомляє ВААД.
Вандали почали малювати фарбою на одній із плит свастику. Злочинців зупинив перехожий, він викликав поліцію. За інформацією патрульних, які працювали на місці події, вік злочинців - 15, 16 і 20 років. Їх змусили стерти написи, відправили до Галицького відділу поліції.
"Як Почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України, я вдячний свідомим львів’янам за те, що вони прикладають зусилля, аби зупинити хвилю антисемітизму, яку ми останнім часом спостерігаємо у Львові та інших містах України. Це дуже погано впливає на імідж України у світі. Правоохоронні органи досі не покарали винних у актах вандалізму, які були вчинені на території меморіального комплексу «Простір синагог» та біля колишнього будинку євреїв на вул. Шолом-Алейхема. Триває розслідування спроби підпалу діючої синагоги на вул. Братів Міхновських, 4 коктейлем Молотова. В той же час звичайні мешканці міста просто беруть і ловлять за руку вандалів. Ми не можемо дозволити злочинцям паплюжити місця, що мають велике значення не лише для євреїв, а й для українців, для нашої спільної історії та дружби. Тому винні повинні бути покарані відповідно до закону. Для того, щоб усі раз і назавжди розуміли – ксенофобії та антисемітизму немає місця у сучасному світі. Зараз я направляю листа у Головне управління Національної поліції у Львівській області з проханням відкрити кримінальну справу проти вандалів, яких вдалося упіймати. Сподіваюся, що і інші злочини буде розкрито найближчим часом", - заявив Олег Вишняков.
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мені більше подобається вольтаймз і адекватна інфа www.facebook.com/volyn.times/posts/1378132648940698 а ви собі своє) |
- 15 липня 2017, 14:07
Думок, може, й багато, а от кричущі факти співпраці "УПЦ МП" з агресором та його колаборантами приховати не вдасться. |
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А що робити з громадами УГКЦ в Донецьку і Луганську, які переєстрували статути у відповідних "міністерствах" "днр" і "лнр"? |
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