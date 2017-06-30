У Чернівцях встановлять "поріг спотикання" для вшанування депортованих євреїв

У Чернівцях перед входом до майбутнього кіно-мистецького центру імені Івана Миколайчука 2 липня відбудеться урочиста закладка пам'ятного знаку у формі так званого «штольпершвелле» (у перекладі з німецької мови – «поріг спотикання» або «поріг пам'яті»), який повинен нагадувати про тисячі єврейських жителів міста, депортованих 75 років тому представниками румунського режиму маршала Іона Антонеску в гетто і табори Трансністрії.

Як повідомляє ВААД, для цієї мети з ініціативи Чернівецького музею історії та культури євреїв Буковини на запрошення міської ради в місто прибуде автор ідеї вшанування саме таким способом пам'яті жертв геноцидів, скоєних націонал-соціалістами в роки Другої світової війни, відомий німецький художник Гунтер Демніг. Він особисто закладе пам'ятний знак, виготовлений у Німеччині у формі довгастої пластини з латуні з вигравіруваним написом.

Чернівці стануть 1101-м місцем у всій Європі і другим містом в Україні (після Переяслав-Хмельницького), де вже існують подібні знаки. Вибір часу і місця також не випадковий. Адже приблизно на тому місці, де в радянський час знаходився кінотеатр «Дружба», який пізніше отримав ім'я Івана Миколайчука, у довоєнний час був стадіон популярного єврейського спортивного товариства «Маккабі».

Через його близьке розташування до залізничної станції Градіна Публіка (нині - Чернівці-Південна) він був використаний румунською військової владою, як пункт зібрання, з якого після переклички і контролю багажу чернівецькі євреї поїздами вирушали на схід до переправи через Дністер. Депортації тривали щосуботи протягом червня 1942 року. У ході однієї з останніх акцій, а саме 28 червня, на цьому збірному пункту виявилися молоді чернівецькі поети Зельма Меербаум-Айзингер і Іммануель Вайссглас з сім'ями, батьки Пауля Целана, а також Петера Деманта. Церемонія закладки пам'ятного знаку розпочнеться о 9 годині ранку 2 липня.